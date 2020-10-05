حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 6-10-2020

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 6-10-2020
مهنياً: عراقيل مفاجئة لن تثنيك عن القيام بما تخطط له منذ زمن لكن تردّدك في الإقدام يجعلك ضعيف الإرادة أمام المحيطين بك فكن جريئاً وغامر..
عاطفياً: يوم مهم للعلاقات المميزة. قد تعيش قصة حب غريبة لكن في الجو نقاشات غينة ومفيدة جداً.
صحياً: تقوم بأعمال منزلية تتطلب منك الحركة فتشعر بأنك نشيط ومرتاح نفسياً.
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 6-10-2020
مهنياً: تحقق تقدماً ملموساً اليوم في مجال العمل يساعدك على أن ترتقي و تتأهل لمنصب جديد.
عاطفياً: لا تتسرّع في الموافقة على قرار مهم قبل أن تدرس الوضع من جوانبه كافة لأن الندم قد لا يفيدك لاحقاً.
صحياً: الندم لن يجدي بعد أن تكون صحتك قد وصلت إلى حالة يصعب معها العلاج النافع.
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 6-10-2020
مهنياً: تبستم لك الاقدار وتحمل إليك خبراً سارّاً أو فرصة ممتازة أو تصحيحاً لوضع آلمك قد ترتبط بموعد مهم مع شخص مؤثر ونافذ.
عاطفياً: تغير مفاجئ في وضعك العاطفي يقلب الأمور رأساً على عقب وأمر مستجد يمنعك من متابعة مساعيك .
صحياً: ثابر على الرياضة اليومية التي تقوم بها منذ مدة فهي مفيدة لآلام الظهر.
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 6-10-2020
مهنياً: يوم دقّيق قد يحمل خيبة لبعضهم وفراقاً لبعضهم الآخر أو تراجعاً عن قرار وبلبلة في الاتصالات وسوء تفاهم بين الزملاء
عاطفياً: تحاول أن تراضي الحبيب وتكسب وده فتؤمنه اعلى أسرارك لاستعادة الثقة بينكما
صحياً: أنت نشيط ومثابر ومجتهد تتخطّى الحواجز بثبات وعزم وتدوم حيويتك
حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 6-10-2020
مهنياً: تبدأ هذا اليوم بنشاط وحيويّة وتفرح لعودة الحياة المهنية إلى طبيعتها وعودة العلاقات الطيبة مع الزملاء
عاطفياً: تصرفاتك الطائشه قد تبعد الحبيب عنك فتتطور بعض الأمور في العلاقة نحو السلبية
صحياً: تقرر أخذ قسط من الراحة مهما كلف الأمر لأنّ جسمك لم يعد يحتمل ساعة عمل إضافية واحدة
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 6-10-2020
مهنياً: تسمع جواباً سارّاً وتعرف لقاء مثمراً كرر المحاولة ولا سيّما إذا كان الأمر يتعلق بدعم خارجي أو بزيادة على الراتب أو في الأرباح.
عاطفياً: إذا باتت مطالب الشريك تشكّل عبئاً عليك فإن وضع حدّ لذلك أفضل بكثير من عدم تلبيتها والدخول في مهاترات شبه يومية.
صحياً: عوارض بسيطة سببها القلق فلا تتردد في استشارة طبيب لترتاح أكثر.
حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 6-10-2020
مهنيا: وصول القمر الى برجك، يساندك ويجعلك تتقدم هذا اليوم على عمل غير متوقع يضمن لك مستقبلاً مشرقاً ويرفع من معنوياتك ويزيدك ثقة بالنفس.
عاطفياً: تخفّ الانفعالات العاطفية وتكون بحاجة الى إحاطة نفسك بالأصدقاء والمقرّبين الذين تجد بقربهم الاطمئنان والهدوء.
صحياً: تتفاعل مع محيطك بشكل كبير بحيث إن أي أمر يزعجه ينعكس سلباً على وضعك الصحي.
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 6-10-2020
مهنياً: أنصح لك التحلّي بالهدوء وضبط النفس وعدم الانجرار وراء الانفعالات في العمل وتصرف بوعي مع الزملاء فهذا أفضل لك ولهم.
عاطفياً: الأخطاء الكبيرة يمكن أن تؤثر في العلاقة حاول النهوض مجدداً فالأسلحة اللازمة بين يديك.
صحياً: السلاح الوحيد والفعال للتخلص من أوجاع الظهر والكتفين هو المشي يومياً.
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 6-10-2020
مهنياً: يبشرك هذا اليوم بالخير والإيجابيات وتتواصل مع الزملاء بصورة إيجابية فترتفع شعبيتك وتؤدي مخيّلتك دوراً إيجابيّاً في خلق بعض الفرص.
عاطفياً: التشكيك في مدى جدّية الشريك ليس جيداً لأنك قد تكتشف يوماً ما أنه أكثر جدية منك وأكثر منك حرصاً على مصلحتك.
صحيا: لا تنفعل إزاء أيّ أمر تافه فهو قد بسبب لك ارهاقاً واضحاً وهذا ليس لمصلحتك على المدى الطويل.
حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 6-10-2020
مهنياً: تبدو الأعمال ضاغطة ومتعبة لكن لا تفسح في المجال أمام أحد ليخدعك أو يغرّ بك ويوقعك في فخ الاحتيال.
عاطفياً: لا تضع حدوداً لعلاقتك بمن تحب وتصرّف على طبيعتك فأنت محبوب هكذا، فحافظ على هذه الصورة.
صحياً: لا تنفعل أمام أمور تافهة وسطحية بل حاول ضبط أعصابك قدر الإمكان.
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 6-10-2020
مهنياً: الأجواء الإيجابية هي الفارق بالنسبة إليك وهذا ما ينعكس ارتياحاً كبيراً على العلاقة بالزملاء وعلى أجواء العمل بشكل عام.
عاطفياً: تسود علاقات هادئة وتتواصل مع الشريك وتبدي إرادة قوية وشجاعة وتعرف نقاشاً حامياً لكنه بنّاء ومفيد.
صحياً: ترتبك وتضعف أمام أي عارض صحي بسيط ويراودك شعور أن ضوعك سيزداد سوءاً .
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 6-10-2020
مهنياً: تحسّن الأحوال يمنحك طاقة أكبر في العمل وتحصد ثمار ذلك قريبا جدّاً عبر نجاح أحد مشاريعك التي حاز ثقة الجميع.
عاطفياً: عليك أن تبذل جهداً أكبر لإقناع الشريك فهو ينظر إلى الأمور بجدّية أكبر ويفكر ملياً قبل الموافقة على كل ما تطرحه عليه.
صحياً: تستفيد من أوقات فراغك للقيام بالمشي أو لممارسة السباحة لتحريك عضلاتك.
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