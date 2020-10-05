حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 6-10-2020

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 6-10-2020

مهنياً: عراقيل مفاجئة لن تثنيك عن القيام بما تخطط له منذ زمن لكن تردّدك في الإقدام يجعلك ضعيف الإرادة أمام المحيطين بك فكن جريئاً وغامر..

عاطفياً: يوم مهم للعلاقات المميزة. قد تعيش قصة حب غريبة لكن في الجو نقاشات غينة ومفيدة جداً.

صحياً: تقوم بأعمال منزلية تتطلب منك الحركة فتشعر بأنك نشيط ومرتاح نفسياً.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 6-10-2020

مهنياً: تحقق تقدماً ملموساً اليوم في مجال العمل يساعدك على أن ترتقي و تتأهل لمنصب جديد.

عاطفياً: لا تتسرّع في الموافقة على قرار مهم قبل أن تدرس الوضع من جوانبه كافة لأن الندم قد لا يفيدك لاحقاً.

صحياً: الندم لن يجدي بعد أن تكون صحتك قد وصلت إلى حالة يصعب معها العلاج النافع.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 6-10-2020

مهنياً: تبستم لك الاقدار وتحمل إليك خبراً سارّاً أو فرصة ممتازة أو تصحيحاً لوضع آلمك قد ترتبط بموعد مهم مع شخص مؤثر ونافذ.

عاطفياً: تغير مفاجئ في وضعك العاطفي يقلب الأمور رأساً على عقب وأمر مستجد يمنعك من متابعة مساعيك .

صحياً: ثابر على الرياضة اليومية التي تقوم بها منذ مدة فهي مفيدة لآلام الظهر.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 6-10-2020

مهنياً: يوم دقّيق قد يحمل خيبة لبعضهم وفراقاً لبعضهم الآخر أو تراجعاً عن قرار وبلبلة في الاتصالات وسوء تفاهم بين الزملاء

عاطفياً: تحاول أن تراضي الحبيب وتكسب وده فتؤمنه اعلى أسرارك لاستعادة الثقة بينكما

صحياً: أنت نشيط ومثابر ومجتهد تتخطّى الحواجز بثبات وعزم وتدوم حيويتك

حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 6-10-2020

مهنياً: تبدأ هذا اليوم بنشاط وحيويّة وتفرح لعودة الحياة المهنية إلى طبيعتها وعودة العلاقات الطيبة مع الزملاء

عاطفياً: تصرفاتك الطائشه قد تبعد الحبيب عنك فتتطور بعض الأمور في العلاقة نحو السلبية

صحياً: تقرر أخذ قسط من الراحة مهما كلف الأمر لأنّ جسمك لم يعد يحتمل ساعة عمل إضافية واحدة

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 6-10-2020

مهنياً: تسمع جواباً سارّاً وتعرف لقاء مثمراً كرر المحاولة ولا سيّما إذا كان الأمر يتعلق بدعم خارجي أو بزيادة على الراتب أو في الأرباح.

عاطفياً: إذا باتت مطالب الشريك تشكّل عبئاً عليك فإن وضع حدّ لذلك أفضل بكثير من عدم تلبيتها والدخول في مهاترات شبه يومية.

صحياً: عوارض بسيطة سببها القلق فلا تتردد في استشارة طبيب لترتاح أكثر.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 6-10-2020

مهنيا: وصول القمر الى برجك، يساندك ويجعلك تتقدم هذا اليوم على عمل غير متوقع يضمن لك مستقبلاً مشرقاً ويرفع من معنوياتك ويزيدك ثقة بالنفس.

عاطفياً: تخفّ الانفعالات العاطفية وتكون بحاجة الى إحاطة نفسك بالأصدقاء والمقرّبين الذين تجد بقربهم الاطمئنان والهدوء.

صحياً: تتفاعل مع محيطك بشكل كبير بحيث إن أي أمر يزعجه ينعكس سلباً على وضعك الصحي.

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 6-10-2020

مهنياً: أنصح لك التحلّي بالهدوء وضبط النفس وعدم الانجرار وراء الانفعالات في العمل وتصرف بوعي مع الزملاء فهذا أفضل لك ولهم.

عاطفياً: الأخطاء الكبيرة يمكن أن تؤثر في العلاقة حاول النهوض مجدداً فالأسلحة اللازمة بين يديك.

صحياً: السلاح الوحيد والفعال للتخلص من أوجاع الظهر والكتفين هو المشي يومياً.

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 6-10-2020

مهنياً: يبشرك هذا اليوم بالخير والإيجابيات وتتواصل مع الزملاء بصورة إيجابية فترتفع شعبيتك وتؤدي مخيّلتك دوراً إيجابيّاً في خلق بعض الفرص.

عاطفياً: التشكيك في مدى جدّية الشريك ليس جيداً لأنك قد تكتشف يوماً ما أنه أكثر جدية منك وأكثر منك حرصاً على مصلحتك.

صحيا: لا تنفعل إزاء أيّ أمر تافه فهو قد بسبب لك ارهاقاً واضحاً وهذا ليس لمصلحتك على المدى الطويل.

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 6-10-2020

مهنياً: تبدو الأعمال ضاغطة ومتعبة لكن لا تفسح في المجال أمام أحد ليخدعك أو يغرّ بك ويوقعك في فخ الاحتيال.

عاطفياً: لا تضع حدوداً لعلاقتك بمن تحب وتصرّف على طبيعتك فأنت محبوب هكذا، فحافظ على هذه الصورة.

صحياً: لا تنفعل أمام أمور تافهة وسطحية بل حاول ضبط أعصابك قدر الإمكان.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 6-10-2020

مهنياً: الأجواء الإيجابية هي الفارق بالنسبة إليك وهذا ما ينعكس ارتياحاً كبيراً على العلاقة بالزملاء وعلى أجواء العمل بشكل عام.

عاطفياً: تسود علاقات هادئة وتتواصل مع الشريك وتبدي إرادة قوية وشجاعة وتعرف نقاشاً حامياً لكنه بنّاء ومفيد.

صحياً: ترتبك وتضعف أمام أي عارض صحي بسيط ويراودك شعور أن ضوعك سيزداد سوءاً .

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 6-10-2020

مهنياً: تحسّن الأحوال يمنحك طاقة أكبر في العمل وتحصد ثمار ذلك قريبا جدّاً عبر نجاح أحد مشاريعك التي حاز ثقة الجميع.

عاطفياً: عليك أن تبذل جهداً أكبر لإقناع الشريك فهو ينظر إلى الأمور بجدّية أكبر ويفكر ملياً قبل الموافقة على كل ما تطرحه عليه.

صحياً: تستفيد من أوقات فراغك للقيام بالمشي أو لممارسة السباحة لتحريك عضلاتك.