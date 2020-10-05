حدث ليلا.. مصرع عروسين بعد 24 ساعة جواز.. مرتضى منصور يرد على قرار الاوليمبية.. فيديو مفبرك يفضح الحالة الصحية لـ ترامب

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من ضبط رجل في العقد السادس من عمره تجرد من كافه مشاعر الانسانية في تعذيبه لوالدته المسنة صاحبة العقد الثامن من عمرها من خلال احتجازها عبر بوابه حديديه لأكثر من عام داخل منزلها بمسقط رأسهم بقرية كفرالشيخ سليم بمركز طنطا بسبب خلافات عائلية على الميراث.

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