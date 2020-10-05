رقم 10 رمز المدفع.. انطلاق الحملة الانتخابية للنائب محمد أبو العينين بالجيزة والدقي والعجوزة

انطلقت اليوم الاثنين 5 أكتوبر، الحملة الرسمية للنائب محمد أبو العينين، المرشح لانتخابات مجلس النواب 2021، والتي تستمر حتى موعد الصمت الانتخابي المحدد سلفا من قبل اللجنة العليا للانتخابات.

ويخوض النائب محمد أبو العينين، انتخابات مجلس النواب 2021 مستقلا على المقعد الفردي بدائرة الجيزة والدقي والعجوزة، ( رقم 10 – رمز المدفع ).

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وبدأ النائب محمد أبو العينين، على مدار الأيام الماضية في بحوث إجرائية، ودراسات موسعة، لمتطلبات الجيزة والدقي والعجوزة، وأهم المشكلات التي تؤرق المواطنين، والوقوف على أسبابها وسُبل حلها، حيث اتخذ قرارات فعلية لصالح المواطنين من بينها

1- سداد قيمة التصالح في مخالفات البناء لـ 5000 أسرة من غير القادرين بمحافظة الجيزة

2- سداد المصروفات المدرسية لطلاب التعليم الإلزامى غير القادرين بمحافظة الجيزة.

ووجه أبو العينين حديثه إلى أهل الجيزة والدقي والعجوزة قائلا: «إنني بعونكم ودعمكم، مستمرُ في تلبية مطالب المواطنين، وتهيئة الخدمات العامة بالجيزة والدقي والعجوزة، وفي سبيل ذلك، مستمر في رصد المشكلات العالقة وأهم القطاعات التي تتصل مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين، وعلى رأسها تطوير ما يلزم بمستشفيات المنيب وبولاق الدكرور، ومستشفى الطلبة ومستشفى العجوزة، ومستشفى الموظفين».

وتابع أبو العينين: «كما أعمل جاهدا، على تطوير خدمات البنية التحتية بالجيزة والدقي والعجوزة، وفقا لما تقدم من دراسات وما تم رصده من مشكلات، تتعلق بالصرف الصحي ومنظومة مياة الشرب، وحل مشكلة تراكمات القمامة، وإصلاح الطرق وكشافات الإنارة، وتطوير المدارس، وما يلزم من كافة المؤسسات الخدمية التي تباشر تقديم خدماتها للمواطنين بشكل يومي».