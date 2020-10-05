أخبار عاجلة
فيديو.. وزير النقل: السيسى وجه بتنفيذ القطار الكهربائى السريع بأيد مصرية -
فيديو.. وزير التعليم عن أزمة المرأة العاملة: إحنا فى عام استثنائى -
عاجل.. الصحة: تسجيل 132 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 10 حالات وفاة -
أرمينيا : انتهاك الهدنة يحول دون تبادل الأسرى مع أذربيجان -
الفحوص تؤكد : ترامب ليس ناقلا للعدوى الآن -
الصحة العالمية : أكثر من 180 دولة انضمت لمسعى تمويل لقاحات كورونا -
3 صفقات تسليح أمريكية لـ تايوان تنتظر موافقة الكونجرس -
تقنية جديدة تسمح بالتجول افتراضيا داخل خلايا البشر -
خوفا من بقاء "كورونا"على الهواتف.."سامسونغ" تعيد إصدار جهاز تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية‎ -
"سامسونغ" تكشف عن سعر وموعد إصدار هاتف Galaxy A42 5G‏‎ -

صور.. بروتوكول تعاون بين وكالة الفضاء المصرية وجامعة بنى سويف التكنولوجية

أخبار مصرية مصطفى فراج 2020-10-05 09:13 تبليغ
صور.. بروتوكول تعاون بين وكالة الفضاء المصرية وجامعة بنى سويف التكنولوجية
صور.. بروتوكول تعاون بين وكالة الفضاء المصرية وجامعة بنى سويف التكنولوجية
صور.. بروتوكول تعاون بين وكالة الفضاء المصرية وجامعة بنى سويف التكنولوجية
صور.. بروتوكول تعاون بين وكالة الفضاء المصرية وجامعة بنى سويف التكنولوجية
وقع الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية  بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة بنى سويف التكنولوجية برئاسة الدكتور سيد عبد القادر بحضور الدكتور محمد خليل عراقى نائب الرئيس التنفيذى للوكالة والدكتور محمد سيد قايد عميد الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، ويهدف البروتوكول إلى إنشاء برامج تكنولوجية ومشروعات مشتركة وتدريب طلاب الجامعة داخل الوكالة.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الإثنين، لمقر الوكالة بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك بين جامعة بنى سويف التكنولوجية ووكالة الفضاء المصرية.


وأشاد الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى للوكالة بجامعة بنى سويف التكنولوجية وبتجهيزات المعامل الدراسية بها وبنظام التعليم بداخلها.

وكالة الفضاء وجامعة بنى سويف


وعقب توقيع  البروتوكول وأهدت الوكالة المصرية للفضاء درع الوكالة للدكتور سيد عبد القادر رئيس الجامعة.

وكالة الفضاء وجامعة بنى سويف


وأهدت جامعة بنى سويف التكنولوجية درع الجامعة للدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. بروتوكول تعاون بين وكالة الفضاء المصرية وجامعة بنى سويف التكنولوجية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

 