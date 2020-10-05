وزارة التعليم تعلن إرشادات حماية الطلاب من كورونا بالعام الدراسى الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الإرشادات الوقائية للعام الدراسي الجديد لحماية الطلاب من فيروس كورونا والتى جاءت كالتالى:

1- كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا أثناء الدراسة:

- غسل الأيدي باستمرار

- عدم وضع اليدين على الوجه

- قم بتغطية وجهك عند العطس أو الكحة

- لا تستخدم أدوات غيرك

- تواصل مع معلمك عند شعورك بأي تعب أو أعراض

2- نصائح لحماية أولادنا من فيروس كورونا:

- اختر الأكل الصحي الذي يقدم لهم ما يحتاجونه من عناصر غذائية

- شجع أولادك على الرياضة والنظافة لوقايتهم

- تجنب إرسالهم للمدرسة إذا ثبت ارتفاع درجة حرارتهم

- مساعدة أولادك على الاهتمام بصحتهم طول الوقت

3- كيف نحمي الطلاب من فيروس كورونا في المدرسة:

- تنظيف المدرسة جيداً

- تعقيم أدوات الطلاب

- تهوية الفصول جيداً

- الحفاظ على مسافات آمنة بين الطلاب

- قياس حرارة جميع الطلاب كل صباح

- تذكير الطلاب دائماً بالإرشادات الوقائية

4 - ضوابط غلق المنشآت التعليمية في حالة حدوث إصابات بالكورونا

غلق فصل:

عند حدوث أكثر من حالة مؤكدة في نفس الفصل خلال أسبوعين، يتم الغلق لمدة 28 يوماً وتتخذ القرار كل من الإدارة الصحية والتعليمية.

غلق مدرسة:

عند غلق أكثر من فصل بالمدرسة خلال أسبوعين، يتم غلق المدرسة لمدة 28 يوماً بواسطة مديريتي الصحة والتعليم.

غلق مجمع مدارس:

عند غلق في مجمع مدارس ثم حدوث مؤشر غلق أكثر من فصل بأي من المدارس في ذات المجمع وخلال أسبوعين من غلق المدرسة الأولى يتم غلق مجمع المدارس كاملاً لمدة 28 يوماً بواسطة مديرتي الصحة والتعليم.

غلق مدرسة قرية أو مدينة:

يتم ذلك بقرار من المحافظة عند فرض الحجر الصحي على إحدى القرى أو المدن ويمتد الغلق حتى نهاية فترة الحجر الصحي المقرر.

غلق مدارس محافظة:

تبعاً لتوصيات لجنة إدارة الأزمة وتطور الوضع الوبائي قد يتم اتخاذ قراراً بغلق مدارس أحد المحافظات لمدة لا تقل عن 28 يوماً وقد تمتد وفقاً لما تقرره اللجنة ويتم تطبيق هذا القرار بواسطة ديوان المحافظة