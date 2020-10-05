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وزارة النقل تنفى فرض رسوم على امتعة الركاب بالسكة الحديد

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وزارة النقل تنفى فرض رسوم على امتعة الركاب بالسكة الحديد
وزارة النقل تنفى فرض رسوم على امتعة الركاب بالسكة الحديد
وزارة النقل تنفى فرض رسوم على امتعة الركاب بالسكة الحديد

الإثنين، 5 أكتوبر 2020 09:39 صـ

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