التأمينات: 2.3 مليار جنيه قيمة إعفاءات المؤسسات منذ 17 أغسطس الماضى

أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إن قيمة الإعفاءات التى استفادت منها المؤسسات والمؤمن عليهم بلغت 2.3 مليار جنيه منذ بداية العمل بقانون 173 لسنة 2020 فى 17 من أغسطس الماضى.





وأضاف رئيس هيئة التأمين الاجتماعى فى بيان نشرت تفاصيله على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، أن عدد المؤسسات التى تقدمت لتسوية مديوناتها بلغت 132 ألف مؤسسة، منهم 32 ألف مؤسسة قامت بتسوية المديونيات قبل 17 من أغسطس 2020، وقد حصلت على إعفاء بنسبة 100% من المبالغ الإضافية المستحقة، و100 ألف مؤسسة تقدمت للاستفادة من نسبة إعفاء 90 %، أما عدد المؤمن عليهم اللذين تمت استفادتهم من الإعفاءات بلغ ما يقارب من 14.5 ألف مواطن.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه مازالت الفرصة قائمة أمام جميع المؤمن عليهم والمؤسسات للاستفادة بنفس قيمة نسبة الإعفاءات والتى من المقرر أن تستمر حتى نهاية عمل يوم 15 من أكتوبر الجارى.

يذكر أن قانون 173 لسنة 2020 والذى تم العمل به اعتبارا من 17 أغسطس الماضى قد حدد نسب الإعفاءات على المبالغ الإضافية، فإذا ما تم السداد خلال الفترة من 17 أغسطس وحتى 15 أكتوبر يتم الإعفاء من 90 % من المبالغ الإضافية المستحقة و الشريحة الثانية بنسبة إعفاء 70% إذا تم السداد خلال الفترة من 16 أكتوبر وحتى 14 ديسمبر أما إذا تم السداد خلال الفترة من 15 ديسمبر وحتى 14 فبراير 2021 تكون نسبة الاعفاءات 50%، كما أنه لا يجوز استرداد ما سبق سداده من مبالغ إضافية قبل 17 أغسطس 2020.