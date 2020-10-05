عبر زووم.. نبيلة مكرم تلتقى أبناء المصريين بنيوزلندا ضمن مبادرة اتكلم مصرى

شاركت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، صباح اليوم الإثنين، فى لقاء تفاعلى عبر تطبيق "زووم" لمعسكر الأطفال أبناء الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج الذين تتراوح أعمارهم من 8 سنوات إلى 12 سنة، فى إطار التعاون بين وزارة الهجرة وشركة "ويل سبرينج"، لتعميق الهوية والانتماء وغرس الحس الوطنى فى هؤلاء الصغار.





جاء ذلك فى إطار الملتقيات التى تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لأبناء المهاجرين المصريين بالخارج من الأجيال المختلفة، وفى ضوء مبادرة "اتكلم مصرى" التى أطلقتها الوزارة مؤخرًا لترسيخ الهوية المصرية الوطنية لدى أبنائنا بالخارج.

وخلال كلمة وجهتها للمشاركين فى المعسكر، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بخالص بالسفيرة دينا الصيحى، سفيرة مصر لدى نيوزيلندا، وثمنت تعاونها فى إطلاق هذا المعسكر من خلال وإشراك 55 من أبناء الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج المقيمين فى نيوزيلندا للمشاركة فيه، لما لهذه المعسكرات من أثر كبير وإيجابى عليهم فى زيادة ربطهم بوطنهم الأم مصر، كما وجهت الوزيرة الشكر لأولياء أمور هؤلاء الأطفال على اهتمامهم الكبير بانضمام أبنائهم إلى هذا المعسكر.



وتابعت وزيرة الهجرة أن هذه هى للمرة الثانية التى يتم فيها عقد لقاء تفاعلى للمشاركين فى معسكر "ويل سبرينج" لأبناء الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج، نظرا لتداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتحدثت الوزيرة، فى كلمتها للمشاركين، عن جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى التنمية والبناء وتوفير حياة كريمة لكل مواطن مصري، وقالت: "قريبًا سنستقبلكم على أرض مصر وتشاهدون كل ذلك عن قرب وتفتخرون بها حتى لا تلتفتوا إلى أى شائعات مغلوطة يتم ترويجها عن بلدكم".

كما أشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى الإطلاق الرسمى الذى أعلنته الوزارة مؤخرًا لمبادرة "اتكلم مصرى" ودخولها حيز التنفيذ، وأكدت للمشاركين ضرورة تعلمهم للهجة المصرية وممارستها، بما يسهم فى تسهيل تعاملهم مع أشقائهم فى مصر عند زيارتها، لافتة إلى أن النجم المصرى العالمى مينا مسعود بطل الفيلم الشهير "علاء الدين" هو سفير مبادرة "اتكلم مصرى"، ثم اختتمت حديثها إليهم بعرض الفيديو الترويجى القصير للمبادرة والذى يقدمه النجم العالمى.

من جانبها، رحبت السفيرة دينا الصيحي، سفيرة مصر لدى نيوزيلندا، بالسيدة وزيرة الهجرة وأثنت على تعاونها الجاد والكبير لتنظيم وإطلاق هذا المعسكر، كما رحبت بطاقم العمل فى شركة ويل سبرينج، مشيدة بجهودهم فى إنجاح المعسكر من خلال عدة أنشطة تسهم فى تعريفهم بما تمتاز به مصر ثقافيا وسياحيا وحضاريا.

وقد اشتمل اللقاء التفاعلى مع أبناء المصريين المقيمين بنيوزيلندا على عدد من الألعاب والأنشطة التفاعلية بين الأطفال والقائمين على تنظيم المعسكر، حيث أعرب الأطفال عن حماسهم وسعادتهم بكل هذه الأنشطة.

ومن جهته، أعرب ماجد فوزى مؤسس شركة ويل سبرنج، عن مدى الفخر والاعتزاز بالشراكة المثمرة والمستمرة مع وزارة الهجرة على مدار 4 سنوات، مقدمًا الشكر للوزيرة نبيلة مكرم؛ لحرصها على استمرار الشراكة بين الوزارة والشركة فى مجال إطلاق معسكرات أبناء المصريين بالخارج، لتعريفهم بجمال مصر وطبيعتها الخلابة، فضلا عن موقعها الحضارى والثقافى.

كما توجه فوزى بالشكر إلى السفيرة دينا الصيحى على التعاون والتنسيق حتى يخرج هذا المعسكر بالصورة المشرفة التى تليق باسم مصر وتجعل أبناءها بالخارج يفتخرون بها.