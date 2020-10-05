سفير مصر في جنوب أفريقيا يُهنئ موسيماني على اختياره مديرا فنيا للنادي الأهلي

تواصل السفير أحمد الفاضلي، سفير جمهورية مصر العربية الجديد لدى جنوب أفريقيا، أول أمس ، مع "بيتسو موسيماني" المدير السابق لفريق كرة القدم بنادي "ماميلودي صن داونز" الجنوب أفريقي، قُبيل مغادرته مطار جوهانسبرج، مُتوجهًا إلى القاهرة، لبدء مهامه مُدربًا جديدًا لفريق النادي الأهلي.

وقد حرص السفير "الفاضلي" على التواصل مع المدرب الجديد لتوديعه والفريق المعاون له، قبيل مغادرتهم، ولتهنئتهم على اختياره كأول مدرب جنوب أفريقي في دوري كرة القدم بمصر، وأول مدرب أفريقي في تاريخ النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن اختياره يُعد ترجمة عملية لما يؤكد عليه القادة الأفارقة من أهمية العمل على تبادل الخبرات الأفريقية في كافة المجالات ومن بينها الرياضة، كما يفتح المجال أمام مزيد من الاعتماد على الكوادر الأفريقية في مجال التدريب بمصر بعدما أثبت اللاعبون الأفارقة قدراتهم بين أشقائهم المصريين في الملاعب هناك، وأن ذلك يضع عليه أيضًا مسئولية كبيرة للإسهام من موقعه الجديد في تعزيز العلاقات المصرية - الجنوب أفريقية على المستوى الشعبي، نظرًا لما يتمتع به فريقي كرة القدم في الناديين "الأهلي" و"ماميلودي صن داونز"، من شهرة كبيرة في القارة الأفريقية.

كما أعرب السفير المصري عن ثقته في قدرة المدرب "موسيماني" على أداء المهام المكلف بها بنجاح، في ظل الإنجازات الكبيرة التي حققها مع فريق "صن داونز" الذي تم تتويجه بطلًا لدوري الأبطال وكأس السوبر الأفريقية، متمنيًا له التوفيق في مهمته الجديدة.

من جانبه، قام "موسيماني" بتهنئة الفاضلي على اختياره سفيرًا لمصر لدى جنوب أفريقيا، وقدم الشكر على كل الدعم الذي قدمته السفارة المصرية في بريتوريا، كما أعرب عن تشرفه باختياره مديرًا فنيًا جديدًا للنادي الأهلي، واعدًا ببذل كل الجهد لجعل فريق النادي الأهلي وجمهوره فخورًا بنتائجه معه.

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