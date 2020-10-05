وزيرة البيئة تبحث مع محافظ الغربية منظومة إدارة المخلفات

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اجتماعًا لبحث الوضع الحالى لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، بالتعاون مع البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات.





وبحسب بيان اليوم، استمعت وزيرة البيئة إلى عرض تفصيلى حول منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، وما تم تنفيذه فى البنية التحتية للمنظومة والإجراءات المقرر تنفيذها، تبعًا للجدول الزمنى الموضوع لها، خصوصًا فيما يتعلق بمصانع تدوير المخلفات، إذ من المخطط أن يتم إنشاء 10 مصانع تدوير بالمحافظة ضمن الخطة.

وأكدت الوزيرة أن الغربية ستكون من المحافظات الواعدة فى تطبيق تكنولوجيا تحويل المخلفات لطاقة، فتلك التكنولوجيا تستوعب الاستفادة بكمية أكبر من المخلفات وتتناسب مع طبيعة المخلفات المتولدة عن المحافظة، إذ يتم وضع خارطة طريق للدخول فى مجال الاستثمار فى تحويل المخلفات لطاقة، خصوصًا بعد صدور قرار رئيس الوزراء بشأن التعريفة وهى 140 قرش/كيلووات، وضمن المهمة التى وضعها مجلس الوزراء على عاتق وزارة البيئة بطرح طلبات الاهتمام للشركات المصرية والأجنبية للاستثمار فى هذا المجال، مؤكدة أنه أسفر عن تقدم 93 شركة تم اختيار أكثر من 50 منها من خلال لجنة تضم الجهات المعنية والخبراء.

وشددت فؤاد على أن اختيار الشركات للاستثمار فى مجال تحويل المخلفات لطاقة يتم طبقًا لإجراءات واضحة لاتاحة فرصة عادلة للجميع للدخول فى هذا المجال.. إذ ناقشت مع المحافظ دور التوعية فى تنفيذ المنظومة، وسبل دمج القطاع الخاص بها، وخطط التدريب لرفع القدرات وتوفير عمالة مدربة بانتظام فى المنظومة.

من جانبه، أشاد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بالدعم المستمر من وزارة البيئة للمحافظة، مؤكدًا أنه رغم عدم توفر ظهير صحراوى للمحافظة إلا أن البحث لتوفير الأراضى المطلوبة للبنية التحتية للمنظومة مستمر للإسراع فى تنفيذها.

وبحث مع الوزيرة بعض المشكلات المتعلقة بمصانع التدوير ومدفن السادات، إذ وعدت الدكتورة ياسمين فؤاد بإرسال لجنة فنية عاجلة لبحث أوضاع المدفن، والإسراع فى الإجراءات المطلوبة لتنفيذ المنظومة.

وقدم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية درع المحافظة للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تكريمًا لها وتقديرًا لجهودها فى مجال الحفاظ على البيئة فى مصر، تزامنًا مع الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة.