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التعليم العالى: 13500 طالب يسجلون بتنسيق الشهادات المعادلة

أخبار مصرية محمد صابر 2020-10-05 10:26 تبليغ
التعليم العالى: 13500 طالب يسجلون بتنسيق الشهادات المعادلة
التعليم العالى: 13500 طالب يسجلون بتنسيق الشهادات المعادلة
أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الإثنين، أن عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن نحو 13500 طالب وطالبة للعام الجامعى 2020 -2021.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة فى بيان نشر على الصفحة الرسمية للوزارة، اليوم الإثنين، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى دون أية شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفا أنه على الطلاب الالتزام بارتداء "الكمامة"، إذ لن يسمح لأى طالب بدخول معامل التنسيق دون ارتدائها مع اتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

وأشار السيد عطا إلى أنه على الطالب تقديم المستند الذى يفيد الإقامة الشرعية "قانونية وفعلية" للطالب وولى أمره من البلد الحاصل منها على الشهادة الثانوية خارج جمهورية مصر العربية، وذلك خلال مدة الدراسة التى تمنح الشهادة الثانوية على أساسها ويحسب منها المجموع الاعتبارى للدرجات، من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافى المصرى أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة، أو جواز سفر، موضحا به تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة.

جدير بالذكر أن الطلاب بدأوا فى تسجيل الرغبات بداية من يوم السبت الموافق 26 سبتمبر 2020 حتى ما قبل الموعد المقرر لإعلان النتائج وذلك عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، إذ يتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة مساءً يوميا، على أن ينتهى إدخال أو تعديل الرغبات فى الساعة السابعة مساء اليوم الأخير للتقدم.

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