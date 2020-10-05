صور.. وزير النقل يتابع مشروعات عربات ركاب وبضائع السكك الحديدية

اجتمع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الإثنين، مع رئيس وقيادات مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة مشروعات الوحدات المتحركة الجارى تنفيذها مع المصنع ضمن خطة وزارة النقل لتطوير منظومة السكة الحديد، وحضر اللقاء رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية.





وأكد الوزير خلال الاجتماع ضرورة الانتهاء من كل إجراءات التقييم الفنى والمالى لصفقة 6 قطارات نوم الجديدة خصوصا مع احتياج هيئة السكك الحديدية لتدعيم أسطولها من هذه القطارات لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، مشيرا إلى أهمية العمل على توطين صناعة النقل فى مصر لهذه النوعية من القطارات عن طريق التعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال.

كما أكد وزير النقل ضرورة الانتهاء من تحسين وتطوير 200 عربة درجة ثالثة للركاب، إذ تم تسليم 91 عربة وذلك للمساهمة فى تحسين الخدمة المقدمة للركاب، لافتا إلى أن الوزارة تسير فى مجال عربات الركاب فى اتجاهين متوازيين الأول يتمثل فى شراء عربات وقطارات جديدة والثانى تطوير وتحسين الأسطول الحالى بما يعود إيجابيًا على مستوى الخدمة المقدمة للركاب، بالإضافة إلى ضرورة الإلتزام بتسليم عربات توليد القوى الكهربائية "100عربة" وفقا للجدول الزمنى المحدد.

وأشار الوزير إلى أهمية البدء فى تصنيع وتوريد 75 عربة نقل غلال والانتهاء من الاجراءات الخاصة بالبدء فى تصنيع وتوريد 160 عربة كشف قلاب، وذلك لاهتمام الوزارة بالعمل على زيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية، لتخفيف الأعباء على الطرق، وزيادة العوائد المالية لهيئة السكك الحديدية.