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اليوم.. إعلان القائمة النهائية لمرشحى مجلس النواب

أخبار مصرية حسام عبدالله 2020-10-05 10:27 تبليغ
اليوم.. إعلان القائمة النهائية لمرشحى مجلس النواب
اليوم.. إعلان القائمة النهائية لمرشحى مجلس النواب
تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الإثنين، القائمة النهائية للمرشحين لمجلس النواب، وكذلك بدء الدعاية الانتخابية لمرشحى محافظات المرحلة الأولى.

وطبقًا للجدول الزمنى للعملية الانتخابية، فإن 7 أكتوبر آخر موعد لتنازل المرشحين لبعضهم البعض، ثم نشر التنازلات فى جريدتين واسعتى الانتشار يوم 8 أكتوبر.

وتبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين بمحافظات المرحلة الأولى من يوم 5 أكتوبر وحتى يوم 18 أكتوبر، إذ يبدأ الصمت الانتخابى، فيما تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين بمحافظات المرحلة الثانية من يوم 18 أكتوبر وحتى يوم 1 نوفمبر، إذ يبدأ الصمت الانتخابى.

وتجرى عملية الانتخابات فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.

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