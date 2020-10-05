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شراء 6 قطارات نوم جديدة وتطوير 200 عربة درجة ثالثة للركاب.. تفاصيل تطوير أسطول السكة الحديد

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شراء 6 قطارات نوم جديدة وتطوير 200 عربة درجة ثالثة للركاب.. تفاصيل تطوير أسطول السكة الحديد
شراء 6 قطارات نوم جديدة وتطوير 200 عربة درجة ثالثة للركاب.. تفاصيل تطوير أسطول السكة الحديد

عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير،اجتماعا مع رئيس وقيادات مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع،وذلك لمتابعة مشروعات الوحدات المتحركة الجاري تنفيذها مع المصنع  ضمن خطة وزارة النقل لتطوير منظومة السكة الحديد،بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية.

وأكد وزير النقل،خلال الاجتماع على ضرورة  الانتهاء من كافة إجراءات التقييم الفني والمالي لصفقة  6 قطارات نوم الجديدة خاصة مع إحتياج هيئة السكك الحديدية لتدعيم أسطولها من هذه القطارات لتقديم أفضل خدمة  لجمهور الركاب مشيرا الى أهمية العمل على توطين صناعة النقل في مصر لهذه النوعية من القطارات عن طريق التعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

كما أكد وزير النقل على  ضرورة  الانتهاء من تحسين وتطوير 200 عربة درجة ثالثة للركاب، حيث تم تسليم 91 عربة وذلك للمساهمة في تحسين الخدمة المقدمة للركاب لافتًا  إلى ان الوزارة تسير في مجال عربات الركاب في اتجاهين متوازيين الأول يتمثل في شراء عربات وقطارات جديدة والثاني تطوير وتحسين الأسطول الحالي بما يعود إيجابيًا على مستوى الخدمة المقدمة للركاب بالاضافة الى ضرورة الالتزام  بتسليم عربات توليد القوى الكهربائية (100عربة)  وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وأشار الوزير إلى  أهمية البدء في تصنيع وتوريد 75 عربة نقل غلال  والانتهاء من الاجراءات الخاصة بالبدء في تصنيع وتوريد 160 عربة كشف قلاب وذلك لاهتمام الوزارة بالعمل على زيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية، لتخفيف الأعباء على الطرق، وزيادة العوائد المالية لهيئة السكك الحديدية .

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