القوى العاملة: التفتيش على 430 منشأة وتحرير 42 محضرًا بكفر الشيخ

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة تقريرًا من مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ علاء ناصف ، أوضح فيه أن المديرية قامت باستخراج 620 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة على المهن المختلفة.
وأشار مدير المديرية إلى أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 430 منشأة من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، وأسفر عن تحرير 42 محضرًا.
وفى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية خلال أغسطس الماضي بالتفتيش على 331 منشأة ، وأسفر عن تحرير 6 محاضر سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة ، ومنح مهلة 79 منشأة أخري لإزالة المخالفات ، فضلًا عن إعادة التفتيش على 84 منشأة .
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