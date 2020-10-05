مخالفات تكلفك غرامة باهظة أثناء ركوبك القطارات أو داخل المحطات

تسعي وزارة النقل لتغيير كافة قطارات السكة الحديد، سواء الجرارات أو العربات، وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير هذا المرفق الهام.

ودخل عدد كبير من هذه القطارات الخدمة مؤخرًا، ووفرت وزارة النقل رجال أمن في كل عربة قطار لضبط سلوك بعض المخالفين من الركاب، كما فرضت الهيئة غرامات علي المخالفين، ورفعت من قيمة المخالفات السابقة.

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز الغرامات التي تفرضها هيئة السكة الحديد علي المخالفين بالقطارات.

١_ الغرامة للركاب المخالفين في قطع التذاكر

في شهر ابريل من العام الجاري، قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، زيادة قيمة الغرامات المفروضة على استقلال القطارات المكيفة والنوم والمميزة والضواحي بدون تذكرة، على أن يبدأ تطبيق الزيادة الجديدة من غد الثلاثاء.

وأقرت الهيئة زيادة جديدة في قيمة الغرامة للركاب المخالفين، لتصبح 40 جنيهًا لركاب قطارات الـvip وقطارات النوم بدلًا من 30 جنيهًا، ورفع قيمتها لركاب القطارات المكيفة الإسباني والفرنساوي لتصبح 30 جنيهًا بدلًا من 20 جنيهًا، والقطارات المميزة والمطورة لتصبح 20 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات، وقطارات الضواحي وخطي أبو قير بالإسكندرية و23 يوليو لتصبح 15 جنيهًا بدلًا من 5 جنيهات.

ونص قرار هيئة السكة الحديد على الإبقاء على حصة مشرف القطار في قيمة الغرامة كما هو دون تعديل وفقا للتعليمات الانضمامية رقم 6 لسنة 2019 على أن تؤول باقي الغرامة إلى الهيئة، حيث يحصل الكمسرى على 40% من قيمة الغرامات التي يحصلها.

وطالب القرار، مشرفي القطارات (الكمسارية) بتصحيح قيمة الغرامة على إيراد 14 بالعهدة المستعملة حاليًا قبل صرفها للركاب بالقطارات لحين طباعة العهدة الجديدة.

ونص على أن توقع الغرامة على من يتواجد في القطارات الإسبانية والفرنساوية ويحمل تذكرة مخفضة ولا يحمل ما يخول له الحصول على التخفيض، كما يتم تحصيل فرق الأجرة.

٢ _ غرامات سوء السلوك

اقرت الهيئة عدد من غرامات علي بعض المخالفات الآتية والتي جاءت كالآتي :

- العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو تعطيل حركاتها على الخطوط: غرامة وقدرها 200 جنيه.

- حمل أي مواد قابلة للاشتعال: غرامة وقدرها 200 جنيه.

- النزول أو الصعود من وإلى القطارات أثناء مسيرها أو من الأماكن غير المخصصة لذلك، غرامة وقدرها 50 جنيهًا.

- التدخين داخل عربات القطارات أو بين طرقاتها أثناء الرحلة أو أثناء توقفها: غرامة وقدرها 70 جنيهًا.

- الانتقال بين الأرصفة من الأماكن غير المخصصة لذلك (الأنفاق/ الكباري) غرامة وقدرها 70 جنيهًا.

٣_ الإرشادات

كما وضعت هيئة السكك الحديد عددا من الإرشادات للركاب يجب اتباعها، وذلك للمحافظة على القطارات والمحطات، خلال ركوب القطارات، وتجنبا للغرامة.

وجاءت الإرشادات وفق بيانات الهيئة كالآتي :

- عدم إلقاء المخلفات على الأرصفة أو داخل القطارات.

- عدم أكل اللب والفول السوداني واللبان وإلقاء المخلفات داخل العربة.

- حافظ على نظافة العربات.

- حافظ على ارتداء الكمامات.

- عدم الجلوس على الأرفف المخصصة للأمتعة والحقائب.

- التعاون مع مفتشي القطار فهو يعمل لراحتك وأمنك.

- توجه إلى خدمة العملاء للحصول على المعلومة الصحيحة والسليمة.

- عدم دخول المحطات دون ارتداء كمامات