السلاب: نخوض مسيرة البناء بروح أكتوبر وعزيمة النصر

وأوضح السلاب، فى بيان له اليوم الإثنين، "انتصر جيش مصر لكرامة الإنسان المصرى، وعبر بنا من الهزيمة إلى النصر، ومن الانكسار إلى الفخر والاعتزاز.. إذ اتخذ الراحل الرئيس محمد أنور السادات قراره الجسور فعبر جيش مصر يحمل رايات النصر.. ضاربًا أروع الأمثلة فى التضحية والفداء فاستعادت مصر كرامتها واسترد جيشنا العظيم مكانته واعتباره".

وأضاف: "اليوم ونحن نتذكر بكل الاعتزاز ذكرى نصر أكتوبر.. نستدعى روح أكتوبر.. وجسارة أكتوبر.. وتحدى النصر فى أكتوبر لنستكمل بها مسيرة البناء والتعمير.. لبناء الدولة الحديثة المتطورة.. تحد كبير نخوضه بروح أكتوبر وعزيمة النصر، تحت قيادتنا الباسلة الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسى".