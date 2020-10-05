وأوضح السلاب، فى بيان له اليوم الإثنين، "انتصر جيش مصر لكرامة الإنسان المصرى، وعبر بنا من الهزيمة إلى النصر، ومن الانكسار إلى الفخر والاعتزاز.. إذ اتخذ الراحل الرئيس محمد أنور السادات قراره الجسور فعبر جيش مصر يحمل رايات النصر.. ضاربًا أروع الأمثلة فى التضحية والفداء فاستعادت مصر كرامتها واسترد جيشنا العظيم مكانته واعتباره".
وأضاف: "اليوم ونحن نتذكر بكل الاعتزاز ذكرى نصر أكتوبر.. نستدعى روح أكتوبر.. وجسارة أكتوبر.. وتحدى النصر فى أكتوبر لنستكمل بها مسيرة البناء والتعمير.. لبناء الدولة الحديثة المتطورة.. تحد كبير نخوضه بروح أكتوبر وعزيمة النصر، تحت قيادتنا الباسلة الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السلاب: نخوض مسيرة البناء بروح أكتوبر وعزيمة النصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.