الرئيس السيسى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمناقشة مكافحة الإرهاب

ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسى اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث قدم التهنئة للشعب المصرى وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.
تناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات والموضوعات، ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.
وفى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر.
كان فى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدى وصوله الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع الانتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقام الرئيس السيسى بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد .
ثم قام الرئيس السيسى بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة، ترحماً على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته .
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