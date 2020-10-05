سلطان عمان يهنئ الرئيس السيسي بذكرى السادس من أكتوبر

بعث السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، برقية تهنئة اليوم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر. وتضمنت البرقية أصدق تهاني سلطان عُمان وأطيب تمنياته، للرئيس السيسي بوافر الصحة والسعادة، وللشعب المصري بالمزيد من الرخاء والازدهار. وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، في إطار إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 47 لإنتصارات أكتوبر المجيدة، بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر. كان فى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لدى وصوله الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع الانتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، وقام الرئيس السيسى بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد .

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