رئيس الوزراء: هدف الحكومة التيسير على المواطنين الراغبين في التصالح بمخالفات البناء

تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، حول ما تم من جهود للتعامل مع الشكاوى والطلبات الواردة من المواطنين، فيما يتعلق بقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.

تاتي جهود المنظومة تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الصادرة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر سبتمبر 2020، باستقبال شكاوى المواطنين فيما يتعلق بمختلف الخطوات والإجراءات الخاصة بقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن الحكومة هدفها التيسير على المواطنين الراغبين فى التقديم للتصالح، والاستجابة لشكاواهم والعمل على حلها، مشيرًا إلى أهمية تقنين أوضاع المبانى المخالفة منذ سنوات مضت للمخالفين أنفسهم قبل أى أحد آخر، فالمستفيد الأول من التقنين هم المخالفون، الذين سيصبح لهم وضع قانونى بعد التصالح، ورخصة بناء، وستتوافر لهم الخدمات.

وأشار الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أن المنظومة قامت باستقبال وتلقى وفرز والتحقق من الشكاوى الواردة وتوجيهها لجهات الاختصاص كل فيما يخصه، لافتًا إلى إقبال المواطنين على التواصل مع المنظومة عقب المؤتمر الإعلامي الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، بتاريخ 24/9/2020، ودعا فيه المواطنين إلى تقديم شكوى إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، فى حالة تعرضهم لأى معوقات أو تعنت من جانب أى جهة حكومية تتعامل مع ملف التصالح فى مخالفات البناء، موضحًا أن المنظومة قامت بالتعامل مع عدد 3781 شكوى، وتم تصنيفها على أسس جغرافية وموضوعية تبعا للمحافظات التي وردت منها.

وفيما يتعلق بحجم الشكاوى الواردة من قاطنى كل محافظة، أشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أن محافظة القاهرة سجلت أكبر عدد من الشكاوى الواردة، حيث وصل عددها إلى 735 شكوى، تلتها محافظة القليوبية بعدد 387 شكوى، ثم محافظة الجيزة بعدد 366 شكوى، فيما ورد من مواطني محافظة الدقهلية عدد 323 شكوى، وكذلك بالتتابع انتهاءً بأقل المحافظات فى عدد الشكاوى، وكانت محافظتى شمال سيناء وأسوان بعدد 5 و4 شكاوى على التوالي، لافتًا إلى أن حى السلام بمحافظة القاهرة جاء على رأس المناطق داخل المحافظات، التى سجلت نصيبًا من شكاوى المواطنين، حيث سجل 155 شكوى، أعقبه حى المنصورة بمحافظة الدقهلية بعدد 128 شكوى، ثم حى شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بعدد 127 شكوى، يليها حى جنوب بمحافظة بورسعيد بعدد 101 شكوى، ثم القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة بعدد 90 شكوى، ثم حى الهرم بمحافظة الجيزة بعدد 81 شكوى.

وأضاف مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن 1119 شكوى من بين الشكاوى الواردة من المواطنين جاءت بشأن تضررهم من تعنت المختصين بالجهات الإدارية المعنية بتنفيذ إجراءات التصالح، وقد تلخصت في أشكال عدة سواء عدم إيضاح الإجراءات المطلوبة للتصالح، أو التأخر فى إجراء المعاينة للعقار محل المخالفة، وادعاء فقد ملفات التصالح من قبل المختصين في الجهات الإدارية، وقد جاءت محافظة القاهرة على رأسها بعدد 309 شكاوى، تلتها محافظة الجيزة بعدد 124شكوى، ثم محافظة الإسكندرية بعدد 90 شكوى، وفيما يتعلق بأعلى المناطق التي وردت من قاطنيها شكاوى تعنت فقد جاء حى السلام بمحافظة القاهرة في مقدمة هذه المناطق بعدد 109 شكاوى، يليه حى الهرم بمحافظة الجيزة 29 شكوى ثم القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة 27 شكوى.