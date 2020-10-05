قومى المرأة يشكر وزيرة التجارة على تخصيص مساحة لعرض منتجات المتدربات بمعرض "تراثنا"

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لإعلانها خلال فعاليات ختام مسابقة مشروعات طالبات التعليم الفني لبرنامج "هى تقود" عن تخصيص مساحة لعرض منتجات الطالبات المتدربات فى معرض "تراثنا" للحرف اليدوية، بالإضافة إلى توفير بعض الورش الصغيرة للطالبات المتدربات، واتخاذ كل التيسيرات والإجراءات اللازمه لإيجاد فرص عمل لصاحبات المشروعات.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وامتنانها لما أعلنته الدكتورة نيفينً جامع فى هذا الصدد، مشيرة إلى اهتمام الدولة بالتعليم الفني وتعظيم الاستفادة منه، مثمنة الدور الهام لوزارة التجارة والصناعة فى الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في القطاعات المختلفة وخلق فرص عمل للمرأة فى السوق المصري والارتقاء بمستوى الإنتاج المحلي.

يذكر أن برنامج "هى تقود" يهدف إلى خلق فرص عمل لطالبات التعليم الفني فور إتمامهن للمراحل الدراسية، عن طريق تطوير مهاراتهم الشخصية والمهنية، واختتمت المرحلة النهائية من مسابقة مشروعات طالبات التعليم الفنى لبرنامج "هى تقود" والتى أقيمت بمقر المجلس القومي للمرأة حيث عرضت الفرق من طالبات التعليم الفني مشروعاتهن المختلفة والتي تتنوع بين أقسام الكهرباء, الإلكترونيات, الملابس, الزخرفة, الجلود والأجهزة الدقيقة.

وقد عملت الفرق على تطوير مشاريعهم بمساعدة التدريبات وورش العمل وإرشاد من خبراء في مجال ريادة الأعمال من مختلف القطاعات، في منافسة قوية، وقد عرض كل فريق منهم أفكاره أمام لجنة تحكيم مكونة من أشخاص ذوي خبرة، ووقع اختيار اللجنة على أفضل الفرق بناء على معايير محددة تضمن استمرارية ونجاح المشروع على أرض الواقع.