تشريعية النواب: البرلمان رفض تسليم مرتضى منصور للجنة الأوليمبية

وأشارت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، إلى أن استدعاء اللجنة الأوليمبية للنائب مرتضى منصور للتحقيق إذا كان صحيحًا طبقًا للقانون المنظم لعمل اللجنة فإن للبرلمان حق دراسة الأمر، طبقًا للدستور والقانون واللائحة، كاشفة عن إرسال البرلمان خطابًا من الأمانة العامة للجنة الأوليمبية يفيد بعدم أحقية التحقيق.

وأوضحت المصادر أن المسألة لم تعرض على اللجنة التشريعية لعدم طلب اللجنة الأوليمبية برفع حصانة، مشيرة إلى أن الخطاب الذى أُرسل موقعًا من الأمين العام لمجلس النواب يعنى وجود حصانة يتمتع بها العضو حتى 9 يناير.

وتنص المادة 112 من الدستور على أنت لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.

وكذلك المادة 113 تقول إنه لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال 30 يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.

وحصل "دوت الخليج" على نص خطاب مجلس النواب، برئاسة الدكتور على بد العال، اللجنة الأوليمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، برفض طلب مثول رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، مرتضى منصور، للتحقيق أمام اللجنة الأوليمبية دون الرجوع لمجلس النواب.

وأكدت الأمانة العامة لمجلس النواب فى خطاب موجه للجنة الأولمبية بأنه لا يجوز اتخاذ إجراءات ضد مرتضى منصور لكونه عضو بالبرلمان ويتمتع بالحصانة.

وجاء رد المجلس وفقًا للقانون الذى ينظم عملية الحصانة البرلمانية سواء الموضوعية أو الإجرائية، التى يتمتع بها عضو المجلس، ولا يجوز اتخاذ أى إجراءات ضد عضو المجلس، إلا بعد صدور قرار من مجلس النواب.

يأتى ذلك بعدما طالبت اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب، مجلس إدارة نادى الزمالك بالدعوة لإجراء انتخابات تكميلية فى أول اجتماع جمعية عمومية بالنادى، على بعض المقاعد على رأسها مقعد رئاسة النادى بعد قرار وقف مرتضى منصور رئيس النادى لمدة 4 سنوات.

وقررت اللجنة حجب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، من تمثيل ناديه فى أى لعبة رياضية، بسبب الشكاوى المقدمة ضده من محمود الخطيب رئيس النادى، وممدوح عباس وهانى العتال ومجلس إدارة اتحاد الكرة ولجنة الحكام.