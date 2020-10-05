الداخلية تهدى حقائب مدرسية للطلبة فى المناطق الأكثر احتياجا

وقالت وزارة الداخلية فى بيان لها اليوم الإثنين: "إن قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية اضطلع من خلال منظومة أمان التى تساهم فى توفير السلع الأساسية التى تمس احتياجات المواطنين بمديريات أمن الجيزة والفيوم ودمياط ومطروح وأسيوط بهدف تحقيق التوازن والسيطرة على الأسعار ،بتحهيز شنط مدرسية بداخلها المستلزمات والأدوات المدرسية لإهدائها لطلبة المدارس بـ"المناطق الأكثر احتياجا، دور الأيتام، ذوى القدرات الخاصة على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان ومختلف مديريات الأمن، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2020 مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا بمديريات الجيزة، الفيوم، دمياط، ومطروح، أسيوط.



وأكدت الداخلية أن ذلك يأتى ذلك اتساقا مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كل أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصرى.