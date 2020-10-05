القوات المسلحة.. رواد تويتر يحتفلون بذكرى انتصار أكتوبر

وغرد رواد الموقع الشهير مرددين بعض الجمل التى قالها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بعد تحقيق النصر فى معركة 1973. وانتشرت بشكل واسع الكثير من مقاطع الفيديو توثق خطب السادات، واصفة إياه بأنه بطل الحرب والسلام، إذ نجح فى استرجاع كرامة مصر وحررها من الاحتلال.

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