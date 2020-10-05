صور.. محافظ القاهرة يكرم أوائل الثانوية العامة

كرم خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الإثنين، أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من أبناء محافظة القاهرة، والبالغ عددهم 13 طالبا، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.





شملت الاحتفالية توزيع شهادات تقدير وهواتف محمول ودورع تكريم لكل الطلبة الأوائل تكريما لهم على حرصهم على التفوق والتميز، وأعرب محافظ القاهرة عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين من أبنائه الطلبة والطالبات كتقليد سنوى تحرص عليه أجهزة المحافظة كل عام، تحفيزا لهم على بذل المزيد من الجهد.

وأكد محافظ القاهرة أن التكريم يأتى فى المقام الأول لأولياء أمور الطلبة نظراً لدورهم الهام فى الدفع بأبنائهم للتفوق خاصة فى ظل عام دراسى استثنائى، مطالباء الطلاب بمواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية المقبلة من أعمارهم، وأن مصر تعتمد على عقول ابنائها المتفوقين فى كافة المجالات من أجل تحقيق نهضتها وتقدمها.

ووجه المحافظ الشكر لجميع العاملين بمديرية التريية والتعليم لما بذلوه من جهد خلال توقف العام الدراسى بسبب فيروس كورونا من إعداد المنصات التعليمية لجميع المراحل الدراسية.



وحصدت محافظة القاهرة قد حصدت 13 مركز على مستوى الجمهورية للعام الدراسى 2019 - 2020، وهم الطالبة روان احمد عبد المنعم، أول مكرر علمى علوم بمدرسة شبرا الثانوية بنات، والطالبة بيان عبدالرازق عبدالقادر، أول مكرر علمى علوم بمدرسة الملكة الخاصة لغات، والطالب عمر وائل محمد رامى أول مكرر علمى رياضة بمدرسة السيدة عائشة للغات، والطالبة أمل ياسر السيد محمد الثالث مكرر علمى رياضة بمدرسة الشيماء الثانوية، والطالب جورج الهامى الثالث مكرر علمى رياضة بمدرسة البطريركية الخاصة لغات بنين، وكريم محمد سعد الثالث مكرر علمى رياضة بمدرسة النزهة الحجاز لغات بنين، وحبيبة محمود محمد الثانى مكرر الشعبة الأدبية بمدرسة عاطف السادات الثانوية بنات، وريموندا أيمن عبده الثانى مكرر الشعبة الادبية بمدرسة سانت مارى لغات بنات، وآلاء حمدى فؤاد السادس مكرر الشعبة الأدبية بمدرسة سان فنساى بول الخاصة لغات فرنسى، وآية تامر شوقى السادس مكرر الشعبة الأدبية بمدرسة صقر قريش الرسمية لغات، وجمانة محمد محمد السادس مكرر الشعبة الأدبية بمدرسة الرواد الخاصة لغات، وسهيلة أحمد محمد السادس مكرر الشعبة الأدبية بمدرسة الشهيد السباعى الرسمية لغات ثانوى، وعمر صلاح الدين السادس مكرر الشعبة الادبية بمدرسة عثمان بن عفان لغات.

شهد الاحتفال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم، وإبراهيم عوض، السكرتير المساعد لمحافظة القاهرة وعدد من قيادات المحافظة.