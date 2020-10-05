قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبى على نزلاء سجن طرة

نظم قطاع السجون قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبى على نزلاء سجن القاهرة بطرة، وضمت القافلة أطباء من مختلف التخصصات، إذ وقوعوا الكشف الطبى اللازم للنزلاء مع صرف الأدوية اللازمة.





يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والارتقاء بكل أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية. وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى استمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كب سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.

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