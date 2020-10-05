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وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة نصر أكتوبر المجيد

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وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة نصر أكتوبر المجيد
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة نصر أكتوبر المجيد

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي،والقوات المسلحة الباسلة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة .

وقال جمعة إنه يوم مجيد في تاريخ مصر وقواتنا المسلحة الباسلة ، سائلًا الله (عز وجل) أن يحفظ مصر ورئيسها وجيشها وشرطتها وأهلها جميعًا من كل سوء ومكروه .

وأضاف وزير الأوقاف أننا نحتاج إلى روح أكتوبر لمواجهة قوى الشر والإرهاب في معركة البناء والتنمية ، ولعل أهم ما يميز جيل أكتوبر هو التفاف الشعب المصري حول رئيسه وجيشه وشرطته ومؤسساته الوطنية ، كما قالوا حينئذ : “لا صوت يعلو فوق صوت المعركة” نحن الآن أيضًا في تحدٍ إقليمي أخطر بكثير من المرحلة التي كانت بها حرب أكتوبر.

وتابع وزيرالأوقاف: الدولة في حرب وجود مع أهل الشر ، فيجب استعادة روح الالتفاف حول رئيس الدولة وجيشها وشرطتها ومؤسساتها الوطنية ، لأن هذا أحد أهم دروس حرب أكتوبر المجيدة فلا يمكن لأي إنسان عاقل أن يتطاول على وطنه أو ينال منه أو يسب أهله ووطنه إلا إذا كان مأجورا أو عميلًا .

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