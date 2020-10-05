لجهودها التوعوية..أطباء بني سويف تكرم مقررة لجنة الصحة بـ قومي المرأة

كرمت نقابة أطباء بنى سويف الدكتورة أحلام حنفي عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة الصحة والسكان ، وذلك نظرًا لجهودها في مجال التوعية والوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 . جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها النقابة لتكريم أسر شهداء الجيش الأبيض من الأطقم الطبية و عدد من الأطباء المشاركين فى مستشفيات العزل بالمحافظة . وشهدت الإحتفالية حضور الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، والدكتورة نجوى الشافعى وكيل نقابة أطباء مصر ، والدكتور مصطفى هارون نقيب أطباء بنى سويف ، والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ، والدكتور حسن سليمان مدير عام فرع التأمين الصحى ببنى سويف، ، والمستشارة أمل عمار عضوة المجلس القومي للمرأة ، والدكتورة شيرين غالب نقيبة أطباء القاهرة وعضوة لجنة الصحة والسكان بالمجلس ، وعدد من اعضاء فرع المجلس القومي للمراة بالمحافظة ، وعدد من الأطباء وقيادات المحافظة. جدير بالذكر أن الدكتورة أحلام حنفى هى مقررة لجنة الصحة بالمجلس القومى للمرأة وتم تعيينها بقرار من رئيس الجمهورية.

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