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لجهودها التوعوية..أطباء بني سويف تكرم مقررة لجنة الصحة بـ قومي المرأة

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لجهودها التوعوية..أطباء بني سويف تكرم مقررة لجنة الصحة بـ قومي المرأة
لجهودها التوعوية..أطباء بني سويف تكرم مقررة لجنة الصحة بـ قومي المرأة

كرمت نقابة أطباء بنى سويف الدكتورة أحلام حنفي عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة الصحة والسكان ، وذلك نظرًا لجهودها في مجال التوعية والوقاية من كوفيد-19 .

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها النقابة  لتكريم أسر شهداء الجيش الأبيض من الأطقم الطبية و عدد من الأطباء المشاركين فى مستشفيات العزل بالمحافظة .

وشهدت الإحتفالية حضور الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، والدكتورة نجوى الشافعى وكيل نقابة أطباء مصر ، والدكتور مصطفى هارون نقيب أطباء بنى سويف ، والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ، والدكتور حسن سليمان مدير عام فرع التأمين الصحى ببنى سويف، ، والمستشارة أمل عمار عضوة المجلس القومي للمرأة ، والدكتورة شيرين غالب نقيبة أطباء القاهرة وعضوة لجنة الصحة والسكان بالمجلس ، وعدد من اعضاء فرع المجلس القومي للمراة بالمحافظة ، وعدد من الأطباء وقيادات المحافظة.

جدير بالذكر أن الدكتورة أحلام حنفى هى مقررة لجنة الصحة بالمجلس القومى للمرأة وتم تعيينها بقرار من رئيس الجمهورية.

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