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#السيسي يتصدر تويتر تزامنا مع وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري

أخبار مصرية تبليغ
#السيسي يتصدر تويتر تزامنا مع وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري
#السيسي يتصدر تويتر تزامنا مع وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري
وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، كما وضع إكليلا آخر على قبر الرئيس الراحل أنور السادات بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات السادس من أكتوبر 1973.

ودشّن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر #السيسي، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا. 

وعقب المراسم ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسى اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث قدم التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على جميع الاتجاهات الاستراتيجية ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.

ويأتي ذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

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