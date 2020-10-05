المهندسين: قواتنا المسلحة تخوض معركة مكافحة الإرهاب بروح أكتوبر

أرسل المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين رسالة للفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة بمناسبة ذكري انتصار حرب أكتوبر.

وقال ضاحي فى رسالته ان نقابة المهندسين المصرية تتقدم بخالص التهنئة لقواتنا المسلحة الباسلة في ذكرى يوم نصر أكتوبر المجيد الذي تحقق فيه نصر مؤزر فاق كل النظريات العسكرية ومحطمًا لكل الأساطير، نصر استرد للوطن كرامته وهيبته وأعاد سيادته على أرضه الطاهرة، فتحية عرفان واحترام لكم في يوم النصر وتحية إجلال وتقدير لشهدائنا الأبرار الذين بذلوا النفس والروح وروت دماؤهم ثرى هذا الوطن العظيم فداء له.

واضاف " في هذا اليوم المجيد نسترجع بطولاتكم وتضحياتكم وملحمتكم التي أذهلت العالم أجمع ونذكر لشعبنا الأبي تلاحمه وتضامنه وتضحياته.

وها أنتم اليوم تخوضون معركة مكافحة الإرهاب البغيض بنفس روح الفداء والتضحية وتقودون مع باقي أجهزة الدولة معركة البناء والتعمير، محققين معجزات جديدة لتحقيق آمال وطموحات شعبنا العظيم بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

فأنتم دائمًا الدرع الواقي والحصن الحصين في الحرب والسلم، فحق لكم أن تفخروا وتعتزوا بماقدمتم وما تقدمون، وحق علينا دعمكم وتقديركم على ما تبذلونه.

خاتما الرسالة بقوله " تحيا مصر العزة والكرامة مرفوعة الرأس بشعبها وجيشها العظيم ومنارة لكل القاصدين.