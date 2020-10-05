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تزامنا مع احتفالات نصر أكتوبر .. #القوات_المسلحة يتصدر تويتر

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تزامنا مع احتفالات نصر أكتوبر .. #القوات_المسلحة يتصدر تويتر
تزامنا مع احتفالات نصر أكتوبر .. #القوات_المسلحة يتصدر تويتر

يحتفل الشعب المصري وقواته المسلحة هذه الأيام بالذكرى الـ 46 لأغلى وأكبر وأعظم انتصار في تاريخ مصر، وهو انتصار السادس من أكتوبر. 

هذا الانتصار الذي حقق فيه خير أجناد الأرض الأبطال ما انتظروه على مدار 6 سنوات منذ هزيمة 67 وانتصروا على الجيش الإسرائيلي فتمكنوا من عبور قناة السويس في الجهة الجنوبية وتدمير خط بارليف، وتدمير مواقع الجيش الإسرائيلي، وكسر شوكتهم الذين سقطوا قتلى وأسرى على يد جيش مصر العظيم لتتهاوى معه أسطورة الجيش الذى لا يقهر وليعرف العالم كله حقيقة جيش إسرائيل.

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر #القوات_المسلحة ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا . 

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