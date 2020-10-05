11 فندقا بين الأقصر وأسوان تتسلم شهادة السلامة الصحية

في ضوء استئناف الفنادق العائمة (Nile Cruises) لرحلاتها منذ ١ أكتوبر الجاري، أوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية أنه تسلم ١١ من ٢٢ فندقا عائما بين الأقصر وأسوان الذين تقدموا للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، هذه الشهادة .

وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة، مشيرا الى أن فندقين من هذه الفنادق بدأت رحلاتها السياحية بالفعل بعد حصولها علي الشهادة المعتمدة حيث استقبلا سائحين من دول أمريكا وفرنسا وأسبانيا.

وأضاف عبد الفتاح العاصي أن الفنادق العائمة التي تم فحصها حتى الآن وثبت عدم استيفائها للاشتراطات ستعمل علي توفيق أوضاعها وإعادة عملية الفحص لها لاحقا.

لفت العاصي الي أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق العائمة والتي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل بنسبة إشغال ٥٠% من الطاقة الاستيعابية لها وفقا لضوابط التشغيل الخاصة بالفنادق العائمة.

جدير بالذكر أن ضوابط تشغيل الفنادق العائمة تتضمن شرط حصول الفندق العائم على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والغرفة السياحية المختصة، إلى جانب الالتزام بكافة الضوابط المستحدثة الخاصة بالمنشآت الفندقية والمطاعم السياحية والعاملين على الفنادق العائمة، شرط إلزامي للتشغيل.