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فيديو.. القوات المسلحة تفتتح معرض ذاكرة أكتوبر 2020

أخبار مصرية سمر مدكور 2020-10-05 13:40 تبليغ
فيديو.. القوات المسلحة تفتتح معرض ذاكرة أكتوبر 2020
فيديو.. القوات المسلحة تفتتح معرض ذاكرة أكتوبر 2020
تنظم هيئة البحوث العسكرية المعرض السنوى الثالث عشر للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2020"، والذى يستمر حتى يوم غد الثلاثاء ببانوراما حرب أكتوبر، فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 47 لإنتصارات أكتوبر المجيدة.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع على موقع يوتيوب، اليوم الإثنين، مقطع فيديو بعنوان "افتتاح معرض ذاكرة أكتوبر 2020".

يضم المعرض العديد من الأجنحة والمعروضات فى مجالات الثقافة العسكرية والفنون التشكيلية والصور التى تناولت مراحل حرب أكتوبر، ودور القوات المسلحة فى دعم مقومات التنمية الشاملة للدولة فى كل المجالات.

ويشمل المعرض جناحا للكتب والمجلات والموسوعات والإصدارات الثقافية والمخطوطات التشكيلية التى تناولت حرب أكتوبر بمشاركة وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالى، والثقافة، وعدد من الهيئات والمؤسسات المدنية والصحفية ودور النشر المصرية، بجانب إصدارات هيئة البحوث العسكرية.

كما يضم المعرض جناحا للأنشطة الفنية ضم عددا من اللوحات الزيتية والصور الفوتوغرافية والماكيتات التى جسد من خلالها طلبة الجامعات والمدارس المصرية أروع بطولات جيشهم العظيم فى أكتوبر 1973 تحت إشراف قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وإدارة المتاحف العسكرية وجمعية المحاربين القدماء وضحايا ومصابى الحرب.

ويحتوى المعرض على ساحات عرض مكشوفة للأسلحة والمعدات التى شاركت فى حرب أكتوبر 1973 من كل الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والهيئات والإدارات كما شارك بالمعرض جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بجناح يضم كل منتجات الجهاز والتى تقدم للزوار بأسعار مخفضة.

ويشتمل معرض "ذاكرة اكتوبر 2020" على مسرح ثقافى فنى لتقديم العروض الفنية والموسيقية والغنائية بمشاركة الموسيقات العسكرية والهيئة العامة لقصور الثقافة والفرق الطلابية بعدد من الجامعات المصرية، ومديريات التربية والتعليم بمحافظتى القاهرة والجيزة.

حضر مراسم الافتتاح عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من رموز الفكر والثقافة والإعلام وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية وطلبة المدارس والجامعات.

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