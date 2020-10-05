صور.. التنمية المحلية والأوقاف يتعاونان لإقامة مشروعات حرفية وأسواق حضارية

أكد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه بحث خلال الاجتماع الذى عقده بمقر الوزارة مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عددا من ملفات التعاون المشتركة فى بعض المحافظات خلال الفترة الجارية.





وأشار شعراوى إلى أن "التنمية المحلية" تتعاون مع وزارة الأوقاف لإنشاء عدد من المدن الحرفية والمهنية والأسواق الحضارية، على شاكلة مدينة الحرفيين بمدينة الغردقة، وسوق الخميس بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة، ومول الوادى الجديد بمدينة الخارجة وبعض المشروعات الأخرى بمحافظة الجيزة.



وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم مناقشة بعض المقترحات الخاصة بالتعاون مع وزارتى الإسكان والأوقاف فيما يخص إنشاء مدن للسيارات ودراسة توفير قطع أراضى لذلك ، مضيفاً أن الوزارة تتعاون مع وزارة الأوقاف ممثلة فى هيئة الأوقاف المصرية ومحافظة القاهرة فى تأجير 769 باكية بسوق الخميس بالمطرية للباعة الجائلين المتواجدين فى محيط مستشفى المطرية العام.



وأكد شعراوى أن تلك الباكيات بمساحات مختلفة ومتنوعة وبقيمة إيجارية ميسرة مراعاة من وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية للبعد الاجتماعى والظروف الراهنة وللتيسير على الباعة الجائلين وتقوم محافظة القاهرة بإدارة هذا السوق وتحصيل المبالغ الإيجارية المستحقة .

كما استعرض الوزيران خريطة افتتاحات المساجد الجديدة التى شهدتها المحافظات خلال الفترة الماضية وكذا الافتتاحات الجديدة خلال الفترة المقبلة وتخصيص قطع أراضى للبدء فى إقامة بعض المساجد الجديدة، كما تم استعراض المرحلة الثانية التى تعتزم الأوقاف بثها لسوق محافظة البحر الأحمر ودراسة انشاء أسواق مماثلة بالمحافظات وخاصة محافظات القاهرة الكبرى.

وقال محمود شعراوى أنه تم الاتقاف على استمرار تعاون الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ومديريات الأوقاف للقيام بحملات النظافة وتعقيم المساجد، ومراعاة الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية المتخذة من قبل كل أجهزة الدولة المعنية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأشاد وزير التنمية المحلية خلال اللقاء بالتعاون المثمر مع وزارة التنمية المحلية ووزارة الأوقاف وعدد كبير من محافظات الجمهورية سواء فى المشروعات الاستثمارية أو المساهمات الاجتماعية وغيرها من العديد من المجالات والتى تساهم فى توفير فرص عمل لأبناء المحافظات، كما أشاد شعراوى بجهود وزارة الأوقاف فى إحلال وتجديد وصيانة وبناء عدد كبير من المساجد خلال السنوات الأخيرة.



وخلال اللقاء تسلم محمود شعراوى نسخة من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير وذلك من وزير الأوقاف، وأشاد اللواء محمود شعراوى بمضمونها، مؤكدًا أهمية نشرها على نطاق واسع لما لها من إسهام كبير فى بناء الوعى ومحاربة الفكر المتطرف والذى يعتزم توزيعه على أئمة المساجد والمدارس والجامعات.