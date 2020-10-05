صحة الشرقية: تحقيق 102 % بالمبادرة الرئاسية للاعتلال الكلوى خلال 17 يوما

قال الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية قدمت الخدمة الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لما يقارب 1.6 مليون مواطن ومواطنة بمحافظة الشرقية.





وقدمت الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بالمبادرة الرئاسية خلال 17 يوما منذ انطلاق الحملة، الخدمة الطبية لـ مليون و592 ألف و414 مواطنا بالمحافظة، بنسبة تغطية بلغت 102 %، كما تم تحويل 66 ألف و228 مواطنا من المصابين بالأمراض المزمنة لمراكز الإحالة بمستشفيات الصحة بالشرقية، لاستكمال الفحوصات الطبية، وتلقى العلاج اللازم.



وأضاف وكيل الوزارة أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، والمتابعة والفحص والعلاج والحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، لـ مليون و569 ألف و44 مواطنا مواطن بالمحافظة، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية الاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، والتى تستهدف جميع المواطنين فوق عمر 40 عاما، والمواطنين من عمر 18 حتى 40 عاما المسجلين بقاعدة بيانات 100 مليون صحة ويعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر فى الدم عن المعدلات الطبيعية، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دورى، بالإضافة إلى الكشف المبكر للاعتلال الكلوى لدى مرضى الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن مرض السكرى، وإرتفاع ضغط الدم، وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.