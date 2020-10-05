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”شيخ الأزهر” و”سعفان” : صرف 500 جنيه من بيت الزكاة شهرياً حتي...

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”شيخ الأزهر” و”سعفان” : صرف 500 جنيه من بيت الزكاة شهرياً حتي...
”شيخ الأزهر” و”سعفان” : صرف 500 جنيه من بيت الزكاة شهرياً حتي...

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة دعم العمالة غير المنتظمة، والذي بدأت به الدولة المصرية منذ أزمة فيروس ، وذلك بصرف 500 جنيه لهذه الفئة حتى نهاية العام الحالي.

تم الاتفاق بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المشرف العام على بيت الزكاة والصدقات المصري، ومحمد سعفان وزير القوي العاملة، علي استمرار دعم هذه الفئة من بيت الزكاة ، بواقع 500 جنيه شهرياً حتي نهاية ديسمبر المقبل، وذلك خلال الطلبات التي سبق تقديمها عبر البوابة الالكترونية للأزهر الشريف، وسبق تنقيحها وفحصها واستحقت الدفعات السابق صرفها ، ذلك تحقيقا للشفافية والدقة ، وحصول كل متضرر علي حقه كاملا ، وحرصا علي تقديم يد العون لهم فى ظل هذه الظروف.

جاء ذلك في إطار التنسيق بين شيخ الأزهر الشريف، ووزير القوي العاملة ، لضمان الصرف للمستحقين، وعدم حصول الفرد الواحد على أكثر من منحة من جهات مختلفة.

ومن المقرر أن يتم صرف المنح عن طريق البريد، على العناوين المسجلة للعمالة غير المنتظمة، عبر البوابة الالكترونية للأزهر الشريف الذين انطبقت عليهم الشروط، فضلا عن بعض الشركات التي تقدم خدمة الدفع الفوري.

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