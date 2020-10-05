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أمير الكويت لـ”الرئيس السيسي”: ملحمة أكتوبر جسدت الروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين

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أمير الكويت لـ”الرئيس السيسي”: ملحمة أكتوبر جسدت الروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين
أمير الكويت لـ”الرئيس السيسي”: ملحمة أكتوبر جسدت الروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين

أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أن ملحمة حرب أكتوبر الخالدة، التي استبسلت خلالها القوات المسلحة المصرية، شهدت امتزاج الدماء الكويتية والمصرية، وجسدت بصورة جلية الروابط الأخوية والتاريخية والوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين.

جاء ذلك خلال برقية تهنئة بعث بها أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم /الاثنين/ إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر.

وأعرب أمير الكويت - خلال البرقية - عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للانتصارات المجيدة في حرب السادس من أكتوبر، متمنيا للرئيس السيسي دوام الصحة والعافية، ولمصر الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار.

وفي السياق ذاته، بعث رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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