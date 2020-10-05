المفتى يهنئ خادم الحرمين الشريفين باستئناف رحلات العمرة

وأشاد المفتى فى بيان اليوم الإثنين، بالجهود التى يقوم بها خادم الحرمين الشريفين والمملكة فى خدمة المعتمرين وضيوف الرحمن، إذ وفرت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية مكتبات وشاشات إلكترونية تقدم لضيوف الرحمن الخدمات التوعوية وبلغات عالمية.

كما أشاد مفتى الجمهورية بتوفير المملكة للمعتمرين وضيوف الرحمن خدمة تحميل أكثر من 173 كتابًا علميًّا بجميع اللغات، و255 مادة صوتية من المكتبة الإلكترونية بمختلف العلوم الشرعية - ومنها الأحكام المتعلقة بالعمرة والزيارة - عبر الأجهزة الذكية، تضمنت توعية المعتمرين بجميع المواقيت وأماكن حضورهم بما يتوافق مع البروتوكولات الصحية، تزامنًا مع استئناف توافد المعتمرين للمواقيت اليوم إثر السماح بعودة العمرة تدريجيًّا فى ظل جائحة كورونا.

وقال إن خادم الحرمين الشريفين وقادة المملكة لا يدخرون جهدًا فى خدمة المعتمرين وضيوف الرحمن، مثمنا المجهودات المبذولة، والتنسيق بين الجهات المختلفة من أجل تقديم كل أشكال المساعدة لضيوف الرحمن، حتى يؤدوا مناسكهم دون عقبات أو صعوبات بأمان تام مع توفير كل الخدمات الطبية ووسائل التعقيم اللازمة لضيوف الرحمن، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة فى ظل الظروف الاستثنائية الناجمة عن انتشار جائحة كورونا.

وتوجه مفتى الجمهورية بالدعاء للمولى عز وجل أن يجنِّب مصر والمملكة العربية السعودية وكل الدول العربية والإسلامية كل الشرور، وأن تنعم جميع الدول بالأمن والاستقرار والرخاء.