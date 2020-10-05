فضل الشهادة والتضحية فى سبيل الوطن.. ندوة للأوقاف والوطنيـة للإعلام غدا

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم إن الندوة تأتى فى إطار ملـف تجـديـد الخطـاب الديـنى، ومـن خلال الندوات المشتركة بين الوزارة وقـطاع القـنوات المتخصصة بالتليفزيون المصرى، مشيرة إلى أن قناة النيل الثقافية سوف تنقل الندوة على الهواء مباشرة.
ويشارك فى الندوة كل من الدكتور أسامة فخرى الجندى مدير عام المساجد الحكومية، والدكتور ياسر مغاورى عبد الحميد إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين.
وعلى صعيد آخر، وفى ضوء جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطى الصحيح داخل مصر وخارجها، وفى إطار دورها التنويرى والتثقيفى والتوعوى واهتمامها البالغ بحركة الترجمة، صدر حديثًا عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف كتاب "موسوعة الخطب العصرية" مترجمًا إلى 5 لغات هى "الإنجليزية، الألمانية، الروسية البرتغالية، الصينية" والكتاب متوفر بمنافذ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
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