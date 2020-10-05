أخبار عاجلة
الرعاية الصحية: إجراء قسطرة مخية لـ مسنة بمنظومة التأمين الصحي بـ 300 جنيه -
الكاتب الصحفي مؤنس زهيري مشيدا بـ أبو العينين: من يساعد مواطنا بسيطا يستطيع أن يساعد وينهض بوطن كبير -
الشوربجى يهنىء سعيد عبده لتجديد الثقة فى انتخابه رئيسا لاتحاد الناشرين المصريين -
النقابة تخاطب رئيس الوزراء لسد عجز الأطباء البيطريين وتتواصل مع هيئة سلامة الغذاء -
الصحة: تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة -
شاهد.. أحدث ظهور لـ أحمد جمال على السوشيال ميديا -
من داخل سيارتها.. زينة: حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب -
أخبار الفن.. الإفراج عن هيا الشعيبى بعد المقطع الإباحي.. mbc تكشف لغز قتيل فيلا نانسى عجرم -
موجز السوشيال.. كواليس مسلسل الاختيار مع إسعاد يونس وأمير كرارة وبيتر ميمي.. وعمر كمال يوجه رسالة لجمهوره -
طبيب ترامب: الرئيس لم يعد معديا لمن يخالطه -

وزيرة التضامن: فرص عمل للمستفيدين من الدعم النقدى

أخبار مصرية محمد مهران 2020-10-05 14:31 تبليغ
وزيرة التضامن: فرص عمل للمستفيدين من الدعم النقدى
وزيرة التضامن: فرص عمل للمستفيدين من الدعم النقدى

ووفق بيان رسمى، أكدت القباج، خلال توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعىُ وإحدى الأكاديميات لتوفير تمويل للمصروفات التعليمية لطلاب التعليم الفنى، أن بعض المستفيدين من الدعم النقدى المشروط سيعرض عليهم بعض فرص العمل المناسبة لهم، وفى حالة رفضه للعمل سيعرض عليه مرة أخرى فرصة عمل تتلاءم معه، وفى حالة رفضها للمرة الثانية سيخروجون من الدعم النقدى.

وأكدت، أن توقيع بروتوكول التعاون يأتى فى إطار حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة التعليم الفنى ضمن رؤية مصر 2030، والتى تستهدف إكساب الخريجين المهارات التى يتطلبها سوق العمل المحلى، بجانب ان  هذا التعاون مثال للشراكة الفعّالة لتعاون القطاع الحكومى مع القطاع الخاص، والمساهمة فى تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية من خلال تعزيز فرص توظيف الشباب فى المجال الفنى، موضحة ان هدف البروتوكول هو توفير منح و تمويلات ميسرة  لطلبة الأكاديمية  لتمويل المصروفات التعليمية للطلبة الملتحقين بأكاديمية السويدى الفنية بعائد 6.5% على أن يسدد العميل هذا القرض خلال فترة الدراسة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة التضامن: فرص عمل للمستفيدين من الدعم النقدى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

 