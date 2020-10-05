السيسى يوافق على منح رئيس المحكمة الدستورية ونائبه وسام دستور كازاخستان

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قبول المستشار سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة، حملهما لوسام دستور جمهورية كازاخستان.





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