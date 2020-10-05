الشعب الجمهورى يهنئ الرئيس السيسى بذكرى انتصارات أكتوبر

تقدم حزب الشعب الجمهورى، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، والشعب المصرى، بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.





وأكد الحزب، فى بيان له اليوم الإثنين، أن نصر أكتوبر المجيد سيظل حدثًا ملهمًا للمصريين وكل أحرار العالم الباحثين عن أسمى معانى العزة والكرامة، كما أنه سيبقى شاهدًا على عظمة مصر وقوتها وصلابة جيشها ووقوفه فى وجه الطغاة والمحتلين. كان الحزب نظم خلال الأيام الماضية عددًا من الاحتفالات بالذكرى الـ47 لنصر أكتوبر بميدان المنصة وعددا من ميادين المحافظات الرئيسية.

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