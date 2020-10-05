عضو بالشيوخ: حرب أكتوبر المجيدة من ملاحم التاريخ المصرى

أكد النائب أحمد عبدالماجد، عضو مجلس الشيوخ، أن حرب أكتوبر المجيدة كانت وستظل ملحمة وطنية من ملاحم التاريخ المصرى، بعبور خط بارليف، مشيرا إلى أن أكتوبر تعد من أقوى الموانع العسكرية فى التاريخ وعبور قناة السويس، وتلقين الاحتلال الإسرائيلى درسا لن ينساه.





وهنأ عبدالماجد، فى بيان، اليوم الاثنين، الرئيس عبدالفتاح السيسى والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى والشعب المصرى والقوات المسلحة المصرية الباسلة، بالذكرى الـ 47 لانتصار حرب أكتوبر المجيدة، مضيفا: "ذلك النصر العظيم الذى رفع راية مصر بين الأمم وأثبت للعالم أجمع أن الجندى المصرى لا يقهر، وإنه وبإرادة الله وقوة وعقيدة وإيمان القوات المسلحة يستطيع أن يحقق النصرعلى أى قوة غاشمة أو محتلة".

أضاف، أن حرب أكتوبر تعد درسًا للعالم أجمع بأن مصر قادرة على إعادة تغير أى وضع لا ترضى عنه، وتثبت أن الحفاظ على الأرض وحماية الحدود هو واجب مُقدس تستطيع مصر بجيشها وشعبها الوطنى الحر القيام به على أكمل وجه مهما كانت التضحيات.

وأوضح النائب، أنه فى ذكرى انتصار حرب أكتوبرالمجيدة تخوض القوات المسلحة المصرية حربًا أخرى شريفة وطاهرة ضد جحافل الإرهاب الأسود، الذين يضمرون الشر للوطن، مشيرا إلى أن دماء جنود القوات المسلحة الأطهار التى روت سيناء، ستظل مصدرعزة وفخر للمصريين جميعًا، وأنهم شعب أبى يدافع عنه جيش قوى لايخاف الموت.

وطالب النائب، الشعب المصرى بكل طوائفه استحضار روح نصر أكتوبر بالعمل وبذل الجهد من أجل الارتقاء بأوضاع الدولة فى كل القطاعات لاستكمال خطط التنمية الشاملة التى تخطوها مصر منذ سنوات لتحقيق الانجازات وعدم الالتفات وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة، التى يبثها المأجورين والمُمولين لتعطيل حركة التنمية، ودعم الرئيس ومؤسسات الدولة.