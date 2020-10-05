وكيل النواب: القوات المسلحة درع الوطن الحصين والعمود الفقرى للدولة

هنأ سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وقيادات القوات المسلحة والشعب المصرى العظيم بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصار حرب السادس من أكتوبر عام 1973.





وقال وهدان، فى خطاب التهنئة، إن القوات المسلحة هى درع الوطن الحصين والعمود الفقرى للدولة المصرية، وصمام الأمان التى تتحطم عليه كل المؤمرات الخارجية التى تستهدف مصر، مشيرًا إلى أن نصر أكتوبر رسالة بأن المصريين إذا أرادوا فعلوا ولا يمكن كسر إرادتهم مهما كان حجم الخيانات والمؤمرات.

وطالب وكيل النواب بضرورة استعادة روح انتصارات حرب أكتوبر فى هذا الوقت الذى تمر فيه مصرنا الغالية بتحديات كبيرة تستوجب تكاتف كل أبنائها، وتتطلب العمل بإخلاص وتفانى لتفويت الفرصة على المتربصين بها وبأمنها واستقرارها، لافتًا إلى ضرورة تقديم الشباب والمواطنين الغالى والنفيس وبذل الجهد والكد والعرق حتى تصل مصر إلى بر الأمان وتحتل مكانتها اللائقة بين الدول والأمم.

وشدد وهدان على ضرورة اصطفاف المصريين بجميع انتمائهم خلف قيادتهم السياسية برئاسة الرئيس السيسى خصوصًا فى ظل المشاكل التى تهدد مصر سواء أزمة شهد النهضة وليبيا وسيناء، مؤكدًا أنه مهما كانت الأخطار التى تواجه مصر إلا توحد الجبهة الداخلية سيدمر أى مؤامرة خارجية على مصر.