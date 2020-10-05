القومي للإعاقة يهنئ رئيس الجمهورية والقوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر المجيد

تقدم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ؛ القائد الأعلى للقوات المسلحة ؛ والفريق أول محمد زكي ، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ؛ وإلى رجال القوات المسحلة وجميع قادة الأفرع والوحدات ؛ وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيد .

وقال الدكتور أشرف مرعي ؛ المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ؛ أن ذكرى نصر أكتوبر ستظل دوما رمزًا للعز والكرامة والاعتزاز بالمقاتل المصري ؛ الذي جسد في ملحمة بطولية أروع الامثلة في حب الوطن .

وأكد المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ؛ أن قواتنا المسلحة ستظل دوما درع الوطن وسيفه الحاسم ، والدلالة الحقيقية على تلاحم الجيش والشرطة والشعب في معركة الكرامة .

يذكر أن يحتفل الشعب المصري وقواته المسلحة هذه الأيام بالذكرى الـ 46 لأغلى وأكبر وأعظم انتصار في تاريخ مصر، وهو انتصار السادس من أكتوبر.

هذا الانتصار الذي حقق فيه خير أجناد الأرض الأبطال ما انتظروه على مدار 6 سنوات منذ هزيمة 67 وانتصروا على الجيش الإسرائيلي فتمكنوا من عبور قناة السويس في الجهة الجنوبية وتدمير خط بارليف، وتدمير مواقع الجيش الإسرائيلي، وكسر شوكتهم الذين سقطوا قتلى وأسرى على يد جيش مصر العظيم لتتهاوى معه أسطورة الجيش الذى لا يقهر وليعرف العالم كله حقيقة جيش إسرائيل.