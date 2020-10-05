تزامنا مع ذكرى العبور| غدا الكنيسة الأرثوذكسية تدق أجراسها "الثانية و5 دقائق"

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنها سوف تحتفل بذكرى السادس من أكتوبر من خلال قرع أجراس الكنائس في السادس من أكتوبر.

وذكر بيان صادر اليوم عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم ، ومشاركة من الكنيسة القبطية المصرية الارثوذكسية في الاحتفال بهذه الذكرى المجيدة، ستُدَق أجراس الكنائس في كافة ربوع مصر وذلك الساعة الثانية وخمس دقائق من بعد ظهر يوم الثلاثاء ٦ أكتوبر ٢٠٢٠.

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وتابع البيان الصادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن هذا التوقيت هو توقيت ساعة الصفر التي بدأت فيها الحرب عام ١٩٧٣.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد استقبل بمركز لوجوس بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي، زوجات كهنة قطاع وسط الإسكندرية، بحضور القمص أبرآم إميل، وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح – إن قداسة البابا تواضروس الثاني رحب بهن في بداية اللقاء وأعطاهن فكرة مختصرة عن مركز لوجوس والمكتبة البابوية الجديدة.