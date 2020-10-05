القومي للطفولة يتدخل لإنقاذ ثلاثة أطفال من التسول بمنطقة المرج

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن نجاحه في انقاذ ثلاث أطفال من أعمال التسول بعد استغلال أحد الأشخاص لهم بمنطقة المرج، مقدما لهم الدعم اللازم بإيداعهم إحدى دور الرعاية بعد صدور قرار النيابة العامة.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس أنه تم رصد الواقعة بعد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تضمنت تواجد طفلين أحدهما ذراعه مبتور ويوجد به تشوهات، ويستغلهما أحد الأشخاص في التسول بمنطقة المرج.

وعلى الفور وجهت "السنباطي" بفحص هذا المنشور كما كلفت الإدارة العامة لنجدة الطفل ببحث حالة الطفلين وتقديم كافة سبل الدعم وعلى الفور توجه الأخصائي المكلف بالمهمة للبحث عنهما في المكان المذكور.

وعقب ضبط المتهم ومعه الطفلين توجه أخصائي نجدة الطفل لقسم شرطة الخصوص حيث تم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 5040 لسنة 2020 إداري الخصوص وتباشر نيابة جنوب بنها الكلية تحقيقاتها في هذه الواقعة.

وأوضحت السنباطي أنه تم إبلاغ مكتب حماية الطفل بمكتب السيد المستشار النائب العام في ضوء ما تبين من سابقة ورود بلاغات تتعلق باستغلال المتهم المذكور لأطفال في أعمال التسول وأنه كان دائم التنقل ما بين محافظتي السويس والقاهرة، وسبق ضبطه في واقعة سابقة عام 2017 حال استغلاله طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات تم إيداعها إحدى دور الرعاية.

وأشارت السنباطي إلى أن تحقيقات النيابة العامة توصلت إلى وجود طفلة أخرى تبلغ من العمر 11 عاما متواجدة مع سيدة إدعى أنها زوجته ووالدة الأطفال. وقد صدر قرار النيابة العامة بإيداع الثلاث أطفال إحدى دور الرعاية المناسبة لحالتهم. مؤكدة على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة لا يتهاون في حقوق الأطفال ودعمهم، لافتة إلى أن المجلس تابع كافة الإجراءات اللازمة لحين ايداعم دور الرعاية والاطمئنان على حالتهم.

وأشارت السنباطي إلى أن هذه الواقعة تشكل جريمة اتجار بالبشر طبقا للقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر والمادة 291 من قانون العقوبات. مؤكدة على أنه جاري تقديم الحماية والدعم اللازم للأطفال بالإضافة إلى متابعة الإجراءات القانونية