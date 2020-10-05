قصة بطل.. الرقيب إبراهيم السكري قناص المدرعات الإسرائيلية في نصر أكتوبر

تحتفل مصر والقوات المسلحة هذه الأيام، بمرور 47 عامًا، على ذكرى نصر السادس من أكتوبرعام 1973، حيث استعادة مصر سيناء من العدو الإسرائيلي، والتي قام باحتلالها عقب حرب 5 يونيو 1967، وقام المصريون طوال 6 سنوات، هي من الفترة 1967، حتى 1973، بالاستعداد لمعركة النصر المبين، والتي أنهت أسطورة الجيش الذي لا يقهر.

فلقد عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة، في السادس من أكتوبر عام 1973، إلى الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في الوطن وهي سيناء، واستعاد المصريون الأرض، واستعادوا معها كرامتهم واحترامهم للعالم، حيث تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين.

ومن ضمن أبطال النصر العظيم، هو البطل الرقيب إبراهيم عبد الغنى السكري.

نشأته

ولد البطل الرقيب إبراهيم عبد الغنى السكري في شهر ديسمبر من عام 1947 فى أحدى قرى محافظة البحيرة وقد تميز البطل إبراهيم بتفوقة فى دراسته رغم صغر سنه وتوالى نجاحه حتى حصل على شهادة الثانوية العامة فى عام 1964.

الانضمام لصفوف القوات المسلحة

وما أن انتهى "إبراهيم" من دراستة الجامعية حتى سارع الى منطقة التجنيد ليكون فى طليعة رجال القوات المسلحة وفى إبريل عام 1969 تحققت أمنيته فتم الانضمام لصفوف القوات المسلحة فى سلاح المدفعية وكان تلك اللحظة من أسعد لحظات عمرهُ، عندما شاهد دبابات العدو وهى تحترق على آخرها على يديه ويد أبطال الجيش المصري.



بدأ البطل حياته العسكرية فى مركز تدريب المدفعية وكان حريصًا على أداء واجبه مطيعًا لرؤسائه مقدرًا للمسئولية متحليًا بصفات الجندية والإنضباط العسكرى ملمًا بكل العلوم العسكرية ولم ينسى ذلك اليوم الذي خرج فيه فى طابور تجريبى تكتيكي وصدر له الأمر بالرمي على أحد الأهداف وأصاب الهدف من أول طلقة فغمرته السعادة والفرحة. بدأ البطل حياته العسكرية فى مركز تدريب المدفعية وكان حريصًا على أداء واجبه مطيعًا لرؤسائه مقدرًا للمسئولية متحليًا بصفات الجندية والإنضباط العسكرى ملمًا بكل العلوم العسكرية ولم ينسى ذلك اليوم الذي خرج فيه فى طابور تجريبى تكتيكي وصدر له الأمر بالرمي على أحد الأهداف وأصاب الهدف من أول طلقة فغمرته السعادة والفرحة. الصاروخ الموجه المضاد للدبابات

لقد كان إبراهيم مثلًا طيبًا لشباب مصر مما جعل قادته يرشحونه ليكون ضمن مجموعة جديدة بدأ تشكيلها ضمن سلاح المدفعية ليتدربوا على نوع جديد من السلاح وهو الصاروخ الموجه المضاد للدبابات وأمام هذا النشاط وذلك التفوق تم تعيينه ضمن طاقم الصاروخ لما كان يتمتع من ضبط الأعصاب ودقة فى التصويب. عمل كمين لدورية إسرائيلية

وجاء عام 1970 وكان العدو وقتها يقوم بعمليات اختراق مجال مصر الجوى دون رادع فتارة يضرب مدن القناة وأخرى بحر البقر وثالثا يضرب مصانع أبو زعبل حتى صدر الأمر الى إبراهيم ليقود ثلاثة أطقم ويعبر بهم فى قوارب من المطاط إلى الضفة الشرقية لعمل كمين لتلك الدورية. وما أن عبر البطل القناة الى الضفة الشرقية حتى أسرع إلى اختيار أماكن الأطقم وتم توزيعهم واختيار مكان طاقمهم في الوسط ليكون ذلك حافزا لرفع معنويات الرجال وما كان دورية العدو تقترب من مكان الكمين حتى أصدر إبراهيم أمره بالضرب فأنطلقت الصواريخ الثلاثة في وقت واحد فتم تدمير الدورية بكاملها. فكانت لحظة من أسعد لحظات العمر التى لن تنسى فى حياة البطل ومنذ ذلك اليوم توالت الكمائن والإغارات على طول جبهة القنال وتوالت خسائر العدو في الأفراد والمعدات ثم ألحق البطل بوحدته على لواء مشاة ميكانيكى فأشترك فى جميع تدريباته ومشروعاته التدريبية المتنوعة فأثبت كفاءة عالية فى التدريب والاستعداد. نصر السادس من أكتوبر

لم يمض وقت طويل حتى جاء السادس من أكتوبرعام 1973 كان إبراهيم ومن معه مستعدين للبذل والفداء ووهبوا حياتهم للمعركة ومما زاد الحقد والمرارة فى قلب إبراهيم رؤيته لذلك العدو على الضفة الشرقية للقناة يمضى فى بناء التحصينات والنقط القوية ولكن على الرغم من هذا كله كان يؤمن إيمانًا صادقًا من كل قلبة أن مصر قلب العروبة وأن أبناءها لن يرضوا لأنفسهم ذلك أبدًا ولا بد من جولة يسترد فيها كل حقوقهم المغتصبة.

وفى السادس من أكتوبر عام 1973 صدر الأمر لأفراد وحدة البطل بالاستعداد للتحرك في اتجاه الشرق فما هي إلا لحظات حتى اندفع الجميع لتنفيذ تعليمات رفع درجات الاستعداد وانطلق الجميع إلى المركبات البرمائية وكان البطل على رأس فصيلته حكمدار لأحد الأطقم وفى سعت 1340 صدر الأمر بالاقتحام جنوب البحيرات المرة وظهرت المركبات من خنادقها وأخذت طريقها إلى الشاطئ الغربى.