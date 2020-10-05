مطران الأسقفية: حرب أكتوبر محت آثار النكسة وأعادت لمصر هيبتها

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وتابع قائلا، نحمد الله أن روح نصر أكتوبر مازالت تقود بلادنا نحو الرخاء والتقدم والتنمية بعد أن انتقلت حالة الانتصار لجيل جديد من العسكريين المصريين انقذوا البلاد في لحظات حالكة إبان ثورة ٣٠ يونيو بعد أن طالب المصريين جيشهم بالتدخل لانقاذ البلاد من مصير مجهول.
واختتم: نصلي باسم الكنيسة لمصر وللقيادة السياسية أن تظل ذكرى نصر أكتوبر حافزًا ودافعًا لمسيرة التقدم والتنمية والأمان.
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