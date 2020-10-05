مطران الأسقفية: حرب أكتوبر محت آثار النكسة وأعادت لمصر هيبتها

هنأ الدكتور منير حنا رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى نصر اكتوبر العظيم وذلك في برقية تهنئة بعثها لرئاسة الجمهورية، مؤكدًا فيها على أن حرب أكتوبر رسالة تبرز تمسك المصريين بتراب بلادهم.

فيما وجه المطران منير حنا في بيان له اليوم الاثنين التهنئة لجموع المصريين في الذكرى الـ٤٧ لمعركة العبور العظيم قائلًا: حرب أكتوبر محت آثار النكسة واعادت لمصر هيبتها ومكانتها كقوة إقليمية مؤثرة سياسيًا وعسكريًا وشعبيًا.

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وأضاف رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية: في هذه المناسبة، نشكر الله على أن روح نصر أكتوبر مازالت فاعلة ومؤثرة في مؤسستنا العسكرية المصرية التي يدفع أبنائها يوميًا دمهم ثمنًا للحرية والكرامة في معارك الحرب على الإرهاب.

وتابع قائلا، نحمد الله أن روح نصر أكتوبر مازالت تقود بلادنا نحو الرخاء والتقدم والتنمية بعد أن انتقلت حالة الانتصار لجيل جديد من العسكريين المصريين انقذوا البلاد في لحظات حالكة إبان ثورة ٣٠ يونيو بعد أن طالب المصريين جيشهم بالتدخل لانقاذ البلاد من مصير مجهول.

واختتم: نصلي باسم الكنيسة لمصر وللقيادة السياسية أن تظل ذكرى نصر أكتوبر حافزًا ودافعًا لمسيرة التقدم والتنمية والأمان.