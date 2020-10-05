الدولة فى خدمة الشعب.. كيف دعمت الحكومة فقراء مصر لمواجهة تداعيات كورونا؟

شهدت الأيام الماضية عودة قوية لدور الدولة فى دعم مواطنيها فى مواجهة التحديات الإقتصادية، ووقفت الدولة بجانب مواطنيها فى مواجهة التداعيات الإقتصادية لفيروس كورونا ما أجهض تحركات دعاة الفوضي والتخريب.

ونستعرض خلال السطور التالية ما قدمته الدولة المصرية لمواطنيها فى مواجهة التأثيرات السلبية وتداعيات فيروس كورونا على سوق العمل.

العمالة غير المنتظمة

البداية كانت بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ الحكومة بالاستمرار في صرف 500 جنيه شهريًا للعمالة غير المنتظمة، حتى نهاية العام الجاري.

وكانت الحكومة قد صرفت إعانة بقيمة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة لمدة ثلاثة أشهر قبل أن يتدخل الرئيس ويقرر صرفها حتى نهاية العام.

تخفيضات المترو أعلن وزير النقل كامل الوزير بدء تطبيق تخفيضات تذاكر المترو لكبار السن وفقا لما اتفق عليه مع وزارة التضامن بموجب بطاقة الرقم القومى. وقال وزير النقل خلال جولة ميدانية السبت أن التخفيضات لكبار السن 50%؜ على التذاكر لمن فوق سن الـ60 عاما ومجانا لمن هم فوق سن الـ 70 عاما، على أن يكون صرفها بمجرد إظهار بطاقة الرقم القومى فقط.

مصروفات الدراسة

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن إعفاء قرابة 1.1 مليون طالب من المصروفات المدرسية .

وقال شوقي أن الفئات المعفاة تتمثل في أبناء شهداء ثورة 25 يناير، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي من طلاب المدارس الحكومية والطلاب يتامى الأب، وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا، وغير القادرين بدون دخل ثابت و أبناء مصابي الثورة بعد وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بالبحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء، وطلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات والاطفال في ظروف صعبة ، والمتحررين من الامية الملتحقين بالمدارس وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه سيتم السماح بتقسيط دفع مصروفات المدارس الحكومية هذا العام على دفعتين، إحداهما في الفصل الدراسي الأول والثانية في الفصل الدراسي الثاني.

تكافل وكرامة

وفي ضوء استكمال برنامج التكافل و الكرامة قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي زيادة الدعم لبرنامج المساعدات كرامة ١٠٠ جنيه خلال شهر أكتوبر لما يقرب من ٤٠٩ آلاف مواطن لمن يزيد عمرهم علي ٦٥ عاما ، بتكلفة إجمالية تصل ل٤١ مليون جنيه وذلك في إطار اليوم العالمي للمسنين.

وأضافت الوزيرة أن زيادة الدعم خلال الشهر الجاري فقط ، ليزيد ل٥٥٠ جنيها بدلا من ٤٥٠ جنيها ، حيث يحصل علي هذه الزيادة من يحصل علي دعم كرامة ومعاش الضمان الاجتماعى، مشددة علي أن هذه الزيادة سيتم إضافتها يوم ١٥ أكتوبر الجارى.

ما يغلاش عليك

وأعلنت الحكومة عن نيتها مد فترة الاستفادة من مبادرة ميغلاش عليك 3 أشهر جديدة وحتى نهاية ديمسبر المقبل ، و التى تعد نموذجًا مثاليًا لتحريك السوق المحلية وتوفير السلع بأسعار مخفضة وحزمة تيسيرات غير مسبوقة ، كما تحفز الاستهلاك وتشجع المنتج المحلى تحت شعار «ميغلاش عليه »و بمشاركة واسعة من مجتمع الصناع والتجار، وذلك بهدف تقديم حزمة من التخفيضات بنسبة تصل لنحو 20% على أسعار العديد من السلع والمنتجات المعمرة.

مخالفات البناء

قدمت الحكومة العديد من التيسرات والتسهيلات فى ملف مخالفات البناء حيث تم وتخفيض أسعار التصالح بكافة المحافظات بنسب تقترب من 70% ، كما قامت بعض منظمات المجتمع المدني والأحزاب ورجال الأعمال بتحمل تكاليف التصالح عن المواطنين الغير قادرين .